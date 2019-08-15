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15 августа, 18:50

Невзоров о событиях в Москве: Судьба протеста печальна. Никаким Майданом не пахнет

фото ЗакС политика Невзоров о событиях в Москве: Судьба протеста печальна. Никаким Майданом не пахнет

Политический обозреватель Александр Невзоров, рассуждая в эфире своей авторской программы на "Эхе Москвы" о прошедших в столице акциях гражданского несогласия, вынужден был констатировать следующее: протест в его нынешней форме на данный момент "не зрел, уныл и печален".

Как человек, не раз присутствовавший на протестах в 90-е годы, публицист выразил уверенность, что московских мероприятиях люди участвуют лишь для того, чтобы потом сделать "крутое сэлфи в автозаке".

"Это всё была тусовка. Не было ни градуса, ни слышимости, ни сплоченности. Посмотрите, как действовал ОМОН. Он легко выдергивал как морковку кого угодно из толпы. Вот если бы толпа была протестной, фиг бы кого взяли. Никого бы не повинтили. Судьба протеста печальна на данный момент. Конечно, никаким Майданом не пахнет. И, к сожалению, режиму опасаться нечего", - отметил Невзоров.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу.

После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого являются 14 жителей столицы.

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15 августа, 20:08    
Дурачок чтоль? Все только начинается.

15 августа, 19:43    
НЕВЗОРОВУ ВЕРИТЬ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ!!!

15 августа, 19:06   Игорь  
Откуда же жестокость все ж такая?!
Они же лишь всего-то попросили:
Мосгордума стала б чуть другая
И зарплата – в среднем по России!

15 августа, 18:58    
Много раз писал здесь на сайте, что в настоящее время в России НЕТ революционной ситуации, потому прозападным мразям искусственно расшатать обстановку в стране не удастся! С эти согласен теперь и Невзоров, хотя месяц назад звал россиян на баррикады, на майдан, тварь!

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