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15 августа, 19:10

За оскорбление Путина на митинге 24 июля во второй раз задержали его организатора

фото ЗакС политика За оскорбление Путина на митинге 24 июля во второй раз задержали его организатора

Нелестное, но цензурное высказывание в адрес президента Владимира Путина на санкционированном митинге у Финляндского вокзала 24 июля во второй раз стало причиной для задержания организатора акции, Павла Иванкина. Об этом пишет "МБХ медиа". На этот раз задержали его, руководствуясь КУСП (книгой учета сообщений о преступлениях).

"Доставили, сказали, что сейчас ждем уполномоченного человека из прокуратуры. Пришел этот товарищ, вручил мне повестку, сказал, что я должен прийти, дать объяснения по этому вопросу — возможно, вы там административное правонарушение совершили", - прокомментировал Иванкин новый инцидент с собственным участием.

27 июля, будучи задержанным за то же самое нелицериятное определение Путина, он был вскорости отпущен без составления протокола. Митинг за честные выборы, который он организовывал, посетило непривычно большое для петербургских политических демонстраций число людей - около 4 тысяч.

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