Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15 августа, 19:42

Амосов хочет видеть власть "дружелюбной" по отношению к гражданам

фото ЗакС политика Амосов хочет видеть власть "дружелюбной" по отношению к гражданам

На брифинге 15 августа, представляя свою предвыборную программу, кандидат в петербургские губернаторы Михаил Амосов изложил ее основные тезисы.

Прежде всего, имеющаяся, с его точки зрения, архаичная модель государственного устройства мешает прямоте общения с гражданами и взаимной доброжелательности сторон.

"Власть должна быть дружелюбной по отношению к людям, должна уважительно относиться к мнению горожан, чувствовать свою ответственность перед ним", - считает политик.

Его не устраивают существующие строгие правила проведения уличных политических акций, которые он в случае своего избрания намерен изменить. Еще одна важная и необходимая для Амосова мера - дать муниципалитетам больше полномочий.

Помимо этого, он обещает увеличить финансирование строительства новых станций метро как минимум в два раза и прививать петербуржцам культуру раздельного сбора мусора.

Что касается политических правил, установленных нынешним законодательством, то Амосов настроен на то, чтобы ликвидировать "муниципальный фильтр", мешающий быть допущенными до губернаторских выборов даже кандидатам от представленных в региональном парламенте партий.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 августа, 16:04 Амосов вновь выступил за сохранение Исаакия в собственности города

15 августа, 13:41 Имидж трех

14 августа, 15:29 Песков: Путин ориентировался на опыт Беглова при назначении его врио губернатора Петербурга

13 августа, 17:51 С сайта "Единой России" удалили страничку Беглова после его слов о беспартийности во время дебатов

13 августа, 12:14 Бортко решил отправить депутатский запрос Памфиловой из-за "дачных" участков в Псковской области

13 августа, 9:24 Начались первые предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга

12 августа, 18:59 Хозяйственник не для активистов

7 августа, 14:59 Амосов: Угроза снятия работает на имидж Бортко

7 августа, 14:39 Штаб Беглова подтвердил его личное участие в предвыборных дебатах

6 августа, 11:30 "Российская газета" отказалась публиковать письмо Бортко к Памфиловой о "дачных" участках

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15 августа, 22:08    
Нахрен мне их дружелюбие. Они наёмная рабочая сила для исполнения бюджета, ремонта домов, дорог и коммуникаций и пр.
Законодательная власть бюджет утверждает и контролирует. В случае неисполнения привлекается судебная власть.
У нас же исполнительная власть (чиновники) подмяли под себя и законодательную и суд[цензура]ю.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15 августа, 20:53 Волков: Власть ненавидит выборы, которые вынуждена проводить   3

15 августа, 20:17 Радзиховский предложил московским протестующим показательное "непротивление злу"   2

15 августа, 19:51 ТИК № 23 отложил формирование УИКов для Псковских участков

15 августа, 19:47 Ходунова об отказе Горизбиркома от 15 "дачных участков": Власть дрогнула

15 августа, 19:42 Амосов хочет видеть власть "дружелюбной" по отношению к гражданам   1

15 августа, 19:27 Петербургские коммунисты вышли на митинг за честные выборы

15 августа, 19:10 За оскорбление Путина на митинге 24 июля во второй раз задержали его организатора

15 августа, 18:59 Муниципал: Екатерингоф/vybory   2

15 августа, 18:52 Льва Пономарева снова оштрафовали за непризнание себя иноагентом   1

15 августа, 18:50 Невзоров о событиях в Москве: Судьба протеста печальна. Никаким Майданом не пахнет   4

15 августа, 18:32 Экологическая инициатива помощницы Валуева понравилась Совершаевой   1

15 августа, 18:24 Мэрия Москвы отклонила заявки оппозиции на митинг и шествие за честные выборы 24 августа   2

15 августа, 18:16 Муниципал: ГИК обязал ИКМО «Академическое» рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий своего председателя   1

15 августа, 17:52 Greenpeace: После аварии в Поморье норвежцы обнаружили радиоактивный йод в воздухе

15 августа, 17:50 Активисты добились от чиновников признания экологических нарушений под Киришами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru