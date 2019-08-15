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15 августа, 19:27

Петербургские коммунисты вышли на митинг за честные выборы

фото ЗакС политика Петербургские коммунисты вышли на митинг за честные выборы

На площади Ленина в Петербурге 15 августа в восьмом часу вечера начался санкционированный митинг КПРФ за честные выборы и за социальные права трудящихся. Акция проходит в рамках всероссийской кампании.

К началу митинга пришли около 200 человек, преимущественно члены и сторонники КПРФ. Также свои флаги подняли представители Партии роста, "Левого фронта" и националистической НПСР.

В акции принимают участие кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко и лидер фракции коммунистов в Заксобрании Ольга Ходунова.

Мероприятие открыли исполнением "Марша коммунистов Ленинграда".

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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