Екатерингоф/vybory

Что общего у безработного студента, главного редактора газеты “МК в Питере”, руководителя муниципального штаба Алексея Навального и супруги бойца-язычника Вячеслава Дацика? Всех их сняли с выборов в МО “Екатерингофский”. Немногословные истцы из числа единороссов и муниципальных служащих посчитали, что противники нарушили их кандидатские права. Судья с этим согласилась, и даже Горизбирком оказался ей не указ.

Кандидатские права

Глава муниципальной команды Навального в Петербурге Александр Шуршев 15 августа пришел в Ленинский районный суд в качестве заинтересованного лица по делу о снятии своей кандидатуры с выборов в муниципальный совет округа “Екатерингофский”. Накануне здесь же по аналогичным искам сняли с выборов восемь кандидатов. Причем не только представителей внесистемной оппозиции, но и члена ЛДПР.

В суде Шуршев не только отстаивал собственное право участвовать в выборах, но и представлял интересы главного редактора “МК в Питере” Максима Кузахметова. Они пошли в муниципалитет одной командой, хотя Кузахметов баллотировался от “Яблока”, а Шуршев - самовыдвиженцем. На пути к удостоверениям кандидатов они прошли все преграды, которые только могут встретить желающие стать муниципалами: “секретное” решение ИКМО об объявлении выборов, “фейковые” очереди у входа в местную избирательную комиссию, отказ комиссии работать “до последнего посетителя”, вопреки рекомендации Горизбиркома. Были и экзотические истории. Например, 30 июня полиция из-за “террористической угрозы” перекрывала вход в ИКМО, на время парализовав ее работу.

Подать все документы в изначально установленный срок большинство оппозиционных кандидатов не успели. Шуршев, представитель ЛДПР Леонид Александров и региональное отделение партии “Справедливая Россия” подали жалобу в Горизбирком. ГИК счел работу муниципального избиркома неудовлетворительной и обязал продлить прием документов от кандидатов на две недели, до 14 июля. В Горизбиркоме согласились с тем, что муниципальную газету с вынесенным 10 июня решением об объявлении выборов как минимум 14 дней в местной библиотеке было не найти. 24 июня об этом был составлен акт ответственным сотрудником Мариной Кучеренко.

23 июля Шуршев и члены его команды все-таки зарегистрировались кандидатами. “Но готовимся к судам - наверняка попытаются снять”, - написал он в Twitter в тот же день.

Опасения подтвердились. С серией исковых заявлений выступили кандидаты от “Единой России” и самовыдвиженцы, связанные с муниципальной и районной администрациями. Снять с выборов Шуршева и Кузахметова решил менеджер “Газпром нефть”, единоросс Максим Григорьев. Общаться с журналистами он отказался, а на суде заявил, что ему не нравятся особые условия, которые создали для оппозиционеров, имея в виду подачу документов после срока, первоначально установленного ИКМО.

- Это нарушает мои права как кандидата, - добавил газпромовец-единоросс.

На вопрос, почему он не обжаловал решение Горизбиркома, а решил снять с выборов двух конкретных представителей муниципальной гонки, Григорьев ответил, что с позицией Шуршева и Кузахметова он “не согласен больше всего”.

Разноцветная газета

Истца поддерживали не только сотрудница прокуратуры Анна Гофман, но и представители стороны ответчика: глава ИКМО “Екатерингофский” Ксения Недбайло и адвокат Диана Пушина. Они принесли с собой кипу бумаг, которые, по их мнению, доказывают обоснованность претензий истца. Среди документов был, например, официальный ответ муниципального подрядчика ИП Алферова, который подтвердил, что решение об объявлении выборов было опубликовано на сайте http://екатерингоф/vybory2019.

Григорьев заявил суду, что и сам узнал о начале муниципальной кампании, благодаря этой ссылке. Шуршев в свою очередь заметил, что, во-первых, у адреса нет даже домена, а во-вторых, согласно уставу муниципалитета, адрес официального интернет-ресурса должен писаться латиницей. Также сотрудницы ИКМО принесли с собой июльский номер газеты “Екатерингофский вестник”, в котором было опубликовано решение об объявлении выборов. Координатор штаба Навального обратил внимание, что в номере есть цветные и черно-белые страницы, при этом дважды напечатаны выходные данные с указанием разного тиража.

- Ксения Олеговна, я прочитал в СМИ, что 30 июня председатель избирательной комиссии МО “Екатерингофский” и секретарь направили в Городскую избирательную комиссию письмо, где подтверждали, что руководство ИКМО “Екатерингофский” руководствовалось и будет руководствоваться решением городской избирательной комиссии от 28 июня, - обратился Шуршев к Недбайло. - В этом письме вы еще извинялись перед членом городской избирательной комиссии Фесик Екатериной за то, что чуть не сломали ей ногу дверью, когда она пыталась пройти в муниципальную избирательную комиссию. Было такое письмо?

- Я бы не стала утверждать, что все, что сейчас сказал Александр Олегович, это… - запинаясь, начала отвечать Недбайло.

Судья Елена Самсонова попросила ответить на конкретный вопрос. Глава ИКМО заявила, что письмо было, но его содержания она не помнит.

Пока в зале суда спорили, на первом этаже язычник и борец с проституцией Вячеслав Дацик пытался пройти через судебных приставов с топором. После непродолжительной дискуссии инвентарь было решено оставить на входе. Следом за заседанием с участием Шуршева той же судье Самсоновой предстояло рассмотреть иск о снятии трех кандидатов в депутаты МО “Екатерингофский” от ЛДПР. В их число попала администратор и супруга Дацика Виктория.

Когда перед оглашением решения по первому делу был объявлен перерыв, в коридоре суда встретились заинтересованные лица по обоим искам - руководитель ИКМО и истцы. Проходившей мимо Недбайло Вячеслав Дацик начал припоминать какие-то нелицеприятные ситуации, в которые, по его словам, руководитель ИКМО попадала в начале нулевых годов в клубе “Арена”. Недбайло, вернувшись в зал заседания, что-то искала в телефоне, а потом показала экран своему адвокату со словами: “Да я в этой “Арене” не была никогда”.

Судья тем временем удовлетворила иск и отменила регистрацию Шуршева и Кузахметова кандидатами в депутаты. Координатор муниципального штаба Навального заявил, что будет обжаловать это решение.

Суд Перуна

После недолгого перерыва в зал вошли кандидаты от ЛДПР - помимо Виктории Дацик, это были студенты Леонид Александров и Сергей Панчук. С ними была группа поддержки. В результате истцу, работнику администрации “Екатерингофского” Владиславу Шульгину, места не хватило, он остался стоять в дверях.

- Шульгин здесь? - уточнил судья.

- Вот он, приперлось, - ответил с места вполголоса Вячеслав Дацик.

Истцу предложили стул, и заседание началось.

Шульгин оказался еще менее разговорчивым, чем его предшественник Григорьев. Со своей позицией он предложил ознакомиться в его исковом заявлении. Самовыдвиженец-муниципальный служащий особо отметил только, что представители ЛДПР, заявившись в отведенный Горизбиркомом период, нарушили “право равенства кандидатов”. В суде истец держался скованно, было заметно, что находиться в окружении представителей ЛДПР и сторонников “фильтра Дацика” ему некомфортно.

Вячеслава Дацика увели из зала суда спустя 10 минут после начала заседания. Судья сделала ему замечание за реплику с места, назвав “господином”.

- Ваша честь, извиняюсь, прошу меня не оскорблять. Господином я не являюсь. Для меня этот термин оскорбительный, потому что я гражданин Советского Союза, - заявил Дацик.

- Предупреждения закончились. Удалитесь из зала, - парировала судья Самсонова.

Но выполнить ее распоряжение оказалось непросто. Самостоятельно слушатель уходить не хотел, а пришедшие приставы долгое время ничего поделать не могли. Судья объявила перерыв и ушла в совещательную комнату. Вызвали полицейских, но и им не сразу удалось убедить Дацика покинуть зал. В итоге договорились, что будет составлен административный протокол, который боец ММА впоследствии сможет обжаловать. Только после этого Дацик ушел с приставами. Он вернулся назад с протоколом в руках примерно через час, перед оглашением резолютивной части, но вставшее в дверях подкрепление приставов его уже не впустило.

Процесс снятия с выборов представителей ЛДПР не сильно отличался от заседания по предыдущим кандидатам. Представители ответчика снова заняли сторону истца и предоставили те же доказательства. Правда, молодые либерал-демократы были эмоциональнее опытного и повидавшего многое даже за эту кампанию Шуршева.

- Представляете, на всю страну Санкт-Петербург в кои-то веки стал известен не своей культурной составляющей и не тем, как относятся к людям в нашем городе, а тем, что у нас здесь люди безумно жадные до денег, - заявил Леонид Александров. - И безумно жадные до власти. Но если поговорить с жителями района, то узнаешь, что они не просто недовольны, они в ужасе. У меня много эмоций, и я запомню их на всю жизнь, потому что я пытался это сделать и буду дальше пытаться. Мы продолжим бороться.

Адвокат ЛДПР Константин Ухтомский заявил, что, на его взгляд, истцу кто-то диктует, что надо делать. А Виктория Дацик рассказала, что один из “фейковых” кандидатов, стоявших перед ней в очереди в ИКМО признался, что делает это за деньги. Она даже предложила отложить заседание суда, чтобы обеспечить явку этого человека.

- Я заплатила ему денег, и он рассказал мне всю правду, что им платят по 10 тысяч за неделю, чтобы они стояли и создавали эти фейковые очереди, - заявила Дацик.

У Шульгина она спросила, как тот узнал о ее регистрации кандидатом. Истец все перепутал и ответил, что прочитал об этом в газете “Екатерингофский вестник”. Представители ЛДПР засмеялись. Но судью эти тонкости не интересовали. Решения о регистрации всех троих кандидатов она отменила.

- Ничего, есть еще суд Перуна, который ждет, но жжет, - бросила Виктория Дацик, покидая зал суда.

Но ближайшей инстанцией будет все-таки Горсуд. Снятые кандидаты ожидают на апелляции 16 августа представителей Горизбиркома, которые, несмотря на приглашения выдвиженцев и рекомендации Центризбиркома, суды первой инстанции не посетили.

Сергей Еремеев

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