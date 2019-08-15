Ходунова об отказе Горизбиркома от 15 "дачных участков": Власть дрогнула

Депутат ЗакСа и лидер петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова, выступая на митинге 15 августа, заявила, что власть дрогнула, отменив 15 "дачных" избирательных участков в Псковской и Ленинградской областях.

Она также добавила, что КПРФ выступает за полную отмену участков в соседних областях для выборов губернатора Петербурга. Ходунова обещала обратиться с этим вопросом к главе ЦИК Элле Памфиловой и потребовать у нее также отменить муниципальные выборы в особо оскандалившихся муниципальных образованиях Петербурга.

- Муниципальные советы в нашем городе стали криминальными, - отметила она.

Она призвала коммунистов бороться с этой ситуацией и обратила внимание, что власть боится объединения разных протестных сил.

Напомним, митинг КПРФ за честные выборы и социальные права трудящихся начался 15 августа на площади Ленина.

В июле Горизбирком решил создать избирательные участки для тех петербуржцев, кто в день голосования 8 сентября будет на даче. Тогда предполагалось создание 72 участков в Ленинградской области и 20 - в Псковской области. С критикой этой идеи выступали трое кандидатов в губернаторы Петербурга и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Однако Горизбирком не намерен отказываться от проведения голосования в соседних регионах.

Сергей Еремеев

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