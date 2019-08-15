Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15 августа, 19:47

Ходунова об отказе Горизбиркома от 15 "дачных участков": Власть дрогнула

фото ЗакС политика Ходунова об отказе Горизбиркома от 15 "дачных участков": Власть дрогнула

Депутат ЗакСа и лидер петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова, выступая на митинге 15 августа, заявила, что власть дрогнула, отменив 15 "дачных" избирательных участков в Псковской и Ленинградской областях.

Она также добавила, что КПРФ выступает за полную отмену участков в соседних областях для выборов губернатора Петербурга. Ходунова обещала обратиться с этим вопросом к главе ЦИК Элле Памфиловой и потребовать у нее также отменить муниципальные выборы в особо оскандалившихся муниципальных образованиях Петербурга.

- Муниципальные советы в нашем городе стали криминальными, - отметила она.

Она призвала коммунистов бороться с этой ситуацией и обратила внимание, что власть боится объединения разных протестных сил.

Напомним, митинг КПРФ за честные выборы и социальные права трудящихся начался 15 августа на площади Ленина.

В июле Горизбирком решил создать избирательные участки для тех петербуржцев, кто в день голосования 8 сентября будет на даче. Тогда предполагалось создание 72 участков в Ленинградской области и 20 - в Псковской области. С критикой этой идеи выступали трое кандидатов в губернаторы Петербурга и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Однако Горизбирком не намерен отказываться от проведения голосования в соседних регионах. 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15 августа, 20:53 Волков: Власть ненавидит выборы, которые вынуждена проводить   3

15 августа, 20:17 Радзиховский предложил московским протестующим показательное "непротивление злу"   2

15 августа, 19:51 ТИК № 23 отложил формирование УИКов для Псковских участков

15 августа, 19:47 Ходунова об отказе Горизбиркома от 15 "дачных участков": Власть дрогнула

15 августа, 19:42 Амосов хочет видеть власть "дружелюбной" по отношению к гражданам   1

15 августа, 19:27 Петербургские коммунисты вышли на митинг за честные выборы

15 августа, 19:10 За оскорбление Путина на митинге 24 июля во второй раз задержали его организатора

15 августа, 18:59 Муниципал: Екатерингоф/vybory   2

15 августа, 18:52 Льва Пономарева снова оштрафовали за непризнание себя иноагентом   1

15 августа, 18:50 Невзоров о событиях в Москве: Судьба протеста печальна. Никаким Майданом не пахнет   4

15 августа, 18:32 Экологическая инициатива помощницы Валуева понравилась Совершаевой   1

15 августа, 18:24 Мэрия Москвы отклонила заявки оппозиции на митинг и шествие за честные выборы 24 августа   2

15 августа, 18:16 Муниципал: ГИК обязал ИКМО «Академическое» рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий своего председателя   1

15 августа, 17:52 Greenpeace: После аварии в Поморье норвежцы обнаружили радиоактивный йод в воздухе

15 августа, 17:50 Активисты добились от чиновников признания экологических нарушений под Киришами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru