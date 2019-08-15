ТИК № 23 отложил формирование УИКов для Псковских участков

Территориальная избирательная комиссия № 23 планировала на заседании 15 августа принять решение по формированию резерва участковых комиссий для экстерриториальных участков Псковской области. Председатель ТИК Михаил Левин на заседании сообщил своим коллегам, что вопрос снимается с повести дня «в силу неготовности», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Левина, ТИК также формирует резерв для УИК Петербурга. Заявления по ним территориальная комиссия не успела обработать, а отдельно принимать решение по участкам для Псковской области ТИК не может, пояснил председатель. Он уточнил, что у комиссии еще есть время на формирование УИКов - до 24 августа. Левин считает, что участковые комиссии будут сформированы раньше крайнего срока.

ТИК на заседании внесла изменение в решение о формировании экстерриториальных участков в Псковской области в соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которая отказалась от пяти участков. Поданные на них заявления от желающих стать членами УИКов ТИК рассматривать не будет, добавил Левин в разговоре с ЗАКС.Ру.

София Саттарова