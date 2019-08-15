Волков: Власть ненавидит выборы, которые вынуждена проводить

Ближайший коллега Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией и политическому протестному движению Леонид Волков, ввиду нахождения товарища в спецприемнике, провел за него еженедельную программу на канале "Навальный LIVE", в которой попытался посмотреть глазами государственной власти на процедуру тех или иных регулярно проводимых выборов. Волкову кажется, что власть терпеть не может этот "ритуал", поскольку он ей только мешает и поскольку у нее уже "всё хорошо".

"Они же ненавидят выборы, потому что не могут ничего на них выиграть, демократические выборы - такая штука, где они могут только проиграть. У них уже все ресурсы в руках, но, блин, раз в несколько лет им приходится изображать какие-то процедуры, по результатам которых они могут все потерять, и, конечно, испытывают из-за этого боль", - отметил политик в эфире.

По его словам, чиновникам было бы гораздо легче жить вовсе без выборов любого калибра, но они живут в стрессе, а одна из полезных функций ФБК - в том, чтобы этот стресс постоянно поддерживать и усиливать.

Отметим, что со второй половины лета офисы и штабы Навального, кандидаты от его команды, стремившиеся в Мосгордуму и потерявшие шансы попасть туда, подвергаются постоянным репрессиям в виде обысков, штрафов, задержаний, уголовных дел и арестов. Все они объясняют массовые преследования политическими мотивами. Сам Навальный сидит очередные 30 суток в спецприемнике МВД и испытывает мрачное предположение, что в единый день голосования 8 сентября его каким-либо образом оставят в заключении.