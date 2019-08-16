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9:31

Трамп хочет заполучить Гренландию в собственность США

фото ЗакС политика Трамп хочет заполучить Гренландию в собственность США

Сорок пятый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь поднял вопрос о приобретении острова Гренландия в собственность вверенного ему государства, уведомляет "Интерфакс", ссылаясь на The Wall Street Journal. 

Как пишет газета, Трамп неоднократно проявлял интерес к данному участку земной поверхности. Помощники президента также обсуждали находящиеся на острове ресурсы и его геополитическое значение, после чего глава США поручил юрисконсульту Белого дома проработать вопрос возможной сделки.

Собеседники The Wall Street Journal утверждают, что, даже если Трамп настроен серьёзно, не совсем ясно, как США собираются реализовать идею. Другие сравнивают ситуацию с покупкой Аляски.

Ни Белый дом, ни Госдепартамент, ни представители Королевского дома Дании и посольства страны в Вашингтоне каким-либо образом комментировать предположение не стали.

Гренландия, напомним, является крупнейшим островом на Земле, расположенным на северо-востоке Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. На острове живут около 55 тысяч человек.

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9:52    
Трамп-браво! Это не Путин с Лавровым, которые хотят японцам отдать наши Курилы...

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