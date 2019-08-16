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9:57

В Ялте священник и артист не поделили лавку и подрались

фото ЗакС политика В Ялте священник и артист не поделили лавку и подрались

На набережной в Ялте случилась потасовка с участием священнослужителя и уличного артиста: обстоятельства инцидента изучают правоохранители, информирует РИА "Новости", ссылаясь на управление МВД по Крыму.

Ссора двух мужчин, окончившаяся дракой, произошла 14 августа. В управлении полиции личности участников спора не указывают, однако вскоре один из них объявился лично на просторах Facebook: выяснилось, что пострадавшим оказался столичный священник Алексей Забелин, рассказавший о подробностях драки у себя на странице в соцсети.

"На меня и на моего сына напал неизвестный и избил меня. Сын натер ноги, и я посадил его на свободное место на лавке, неожиданно подошел человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и лавка на набережной занята. От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову со словами: „Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда…“ <…> Как священник я не мог ответить, но оттолкнул агрессивного артиста от сына. Прохожие вызвали полицию <…> Кружится голова и течет кровь, плохо понимаю, что происходит", - отчитался Забелин.

Некоторое время спустя преподаватель Российского государственного университета правосудия Игорь Иванишко известил, что другой участник потасовки написал на обладателя духовного сана встречное заявление в полицию.

В свою очередь в РПЦ сообщили, что собираются провести собственное расследование.

"Секретарь патриарха Московского и всея Руси по Москве Владимир Диваков позвонил в Крым и попросил полицию провести справедливое расследование и наказать священника по всей строгости", - пишут авторы Telegram-канала "Церквач", добавляя, что Забелин вполне мог сам устроить скандал.

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