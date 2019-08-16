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10:21

"Меня никто никогда не посадит в тюрьму": Прилепин похвалился убийствами в ДНР

фото ЗакС политика "Меня никто никогда не посадит в тюрьму": Прилепин похвалился убийствами в ДНР

Бывший нацбол, не так давно изгнанный основателем партии Эдуардом Лимоновым из рядов незарегистрированной "Другой России" писатель Захар (Евгений) Прилепин рассказал журналисту Алексею Пивоварову в рамках проекта "Редакция" о своих заслугах на поприще заместителя командира батальона спецназа в самопровозглашенной ДНР.

"Что бы там ни говорили - я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей. Не знаю, как я буду потом с этим разбираться", - начал Прилепин.

Убитые им граждане по ночам не беспокоят его, кошмарами он не страдает, продолжил повествование литератор.

"Они просто лежат в земле, они просто убиты. И их много. Все, что мы делали, это голимый беспредел. Однажды документы опубликуют, и все узнают, по каким направлением погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон, прикинь?" - поделился Прилепин, некогда бывший советником убитого в кафе "Сепар" экс-главы ДНР Александра Захарченко.

Между тем писатель уверен, что правосудие если и будет вершиться, то точно не над ним.

"Конечно, не боюсь. Я живу в контексте русской литературы, словесности. Где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев-Марлинский. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Меня никто никогда не посадит в тюрьму", - убежденно констатировал он.

На Украине в отношении Прилепина возбудили уголовное делопроизводство по статьям местного УК об участии в деятельности террористической организации и о финансировании терроризма. Пределы самопровозглашенной республики он покинул не так давно - в прошлом году - и с тех пор живет только в РФ.

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13:12    
Мемуары палача.

12:36    
Прилепин-герой, вставший на защиту РУССКОГО  народа, пророссийских граждан Донбасса!

12:12    
Обычный убийца изображает из себя небожителя. Самовлюблённый наёмник, жаждущий хайпа на крови.

12:11   Амир   amirkhay@gmail.com
А судьи кто?
Прилепин убивал бандеровцев и тупиц, кто как баран поперся в АТО, иначе те бы как свои дедки с УПА сгноили сотни тысяч людей Донбасса. Благодарность таким людям как Прилепин за то, что мы теперь не воюем с вна за Ростовскую область.

11:19    
Подлец и убийца!

11:16    
Никто из УНА-УНСО за Чечню на Украине не сидел. При этом Ельцин спокойно бухал Кучмой... Невзоров недавно говорил как лихо Окуева убивала наших парней.

10:49    
Правосудие над подлым убийцей рано или поздно свершится

10:44    
Хвалиться убийством врагов русских допустимо, как это это делали и наши героические фронтовики, вернувшиеся домой с ПОБЕДОЙ над фашистами в Великой Отечественной войне! Вспоминается лозунг военных лет: "Сколько раз увидишь, столько раз и убей!"

10:42    
Убийца должен сидеть в тюрьме

10:36    
У любого народа в мире есть ПРАВО на самоопределение, закреплённое во всех международных договорах, резолюциях СБ ООН!!!!!!!! Оно есть и у РУССКОГО(!!!!!!!!!!!!) народа Донбасса, который не пожелал жить под игом бандеровцев, а захотел быть свободным(!!!) от укрофашистов! За свою свободу отдали жизни многие русские люди Донбасса, в борьбе которых участвовал и Прилепин! Честь ему и хвала!

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