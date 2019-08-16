В России увеличилось число безработных граждан предпенсионного возраста

Во втором квартале 2019 года на почти 123 тысячи человек возросло количество нетрудоустроенных россиян предпенсионного возраста, передает ТАСС, ссылаясь на заявление Минтруда.

Между тем в начале текущего года официально незанятыми числились порядка 113 тысяч граждан РФ, которые в ближайшие годы выйдут на пенсию. Максимальное пособие по безработице для данной категории людей - 11 280 рублей; его получают около 80% стоящих на учете россиян.

Ранее Министерство труда отвергло инициативу увеличить в 2020 году сумму минимального и максимального пособия по безработице. На выплату пособий в бюджете заложены 54,3 млрд рублей.