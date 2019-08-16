Активистку "Открытой России" Шевченко оставили под домашним арестом до ноября

Ленинский суд Ростова-на-Дону продлил срок домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко до 20 октября, передает «МБХ медиа».

Под домашним арестом Шевченко останется до 17 ноября. Следствие мотивировало продление меры пресечения тем, что следственные действия еще не закончены и Шевченко может скрыться и воспрепятствовать следствию. Адвокаты просили отпустить Шевченко под залог или запрет определенных действий.

Во время судебного заседания судья удалила из зала двух детей Шевченко. Она объяснила это тем, что они несовершеннолетние.

Шевченко обвиняют в нарушении ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). Это было первое подобное дело в России. Активистке вменяют такие эпизоды «сотрудничества», как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация.