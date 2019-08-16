Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:17

Шишкина интересуется у Беглова судьбой забытого Сада Дружбы на Литейном

фото ЗакС политика Шишкина интересуется у Беглова судьбой забытого Сада Дружбы на Литейном

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина направила на имя временного градоначальника Северной столицы Александра Беглова обращение с просьбой прояснить дальнейшую судьбу ветшающего Сада Дружбы на Литейном проспекте.

Дело в том, что на протяжении уже 16 лет уникальная зеленая зона, подаренная Шанхаем Петербургу на 300-летие, не стоит на балансе ни у одного ведомства. 

Разобраться с бесхозным подарком Шишкину попросил местный житель, отметивший, что за прошедшее время садом никто не занимался: там уже давно не работает фонтан, засорен пруд, облупилась черепица и декор пагоды. Горожане не раз обращались в различные инстанции, однако ни одна из них не дала четкого ответа, отказываясь заниматься сквером.

В 2016 году администрация Центрального района заявила, что на благоустройство зеленой зоны денег в бюджете не предусмотрено, поэтому все работы переносятся на 2017 год.

"С этого момента комитет по благоустройству, комитет имущественных отношений, комитет по градостроительству и архитектуре, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Центр комплексного благоустройства и комитет по энергетике и инженерному обеспечению двенадцать раз пытались определить подчинение сада, однако ни одно из ведомств не брало ответственность на себя", - сетуют петербуржцы.

Лишь в 2018 году комблаг отчитался, что, действительно, сад отсутствует в Реестре собственности Петербурга, и там, действительно, необходимо провести комплексные работы, а фонтан поставить на учет "Водоканала" - и всё это следует сделать до конца сентября 2019 года.

В связи с приближающимся сроком Шишкина просит Беглова дать указание профильным ведомствам городского правительства оформить право собственности на сквер и элементы его благоустройства и обязать исполнять обязанности по их содержанию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:04    
Хочу задать вопрос. Это теледебаты или планерка? Сегодня вечером 2 серия. Невнятные предвыборные ролики, с прграммами не знакомят. Одному ВРИО не нужна прграмма, почти год смотрим, как "беспартийный хозяйственник" превращает город в восточный базар. Встречаем высокопоставленных гостей, проводим форумы, конференции по каждому поводу, репетиции парадов, когда средь бела дня в будни подымаются мосты. Город стоит в бесконечных пробках!!! Город не для жителей.
Ну освоил лопату наш ВРИО, в городе строятся бесконечное множество  храмов, коробки-ульи жилья. В спальных огромнейших районах не строятся обьекты культуры, парковки, новые парки и скверы.
Ну а о восстановлении предприятий, где работали высококлассные специалисты, вообще забыли.
Город по оказанию услуг гостям.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:32 Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей   1

18:15 Беглов не пришел на вторые дебаты кандидатов в губернаторы

18:11 Муниципал: МО "Екатерингофский" хочет потратить более миллиона рублей на мебель

17:52 Минтруд предлагает повысить МРОТ почти на тысячу рублей   1

17:50 Работы на "Дунайской" и "Проспекте Славы" близятся к финишу

17:23 Россельхознадзор Петербурга за несколько дней изъял из магазинов 350 кг "санкционки"

17:02 Муниципал: Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

16:51 Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам   1

16:30 Муниципал: КПРФ и «Яблоко» договорились о совместном наблюдении за выборами в Пушкинском районе

16:25 Путин присвоил звания Героев России летчикам Airbus А321, аварийно посадившим самолет в поле   1

15:51 КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора   3

15:34 ЗакС Петербурга в третий раз пытается купить стулья   2

15:20 Муниципал: Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

15:14 Во ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО "Кресты-2"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru