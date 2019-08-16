ЗакС рассмотрит законопроект об изъятии ТС у организаторов нелегальных свалок

На рассмотрение парламента Петербурга внесена законодательная инициатива, предполагающая внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях в статью об ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. В частности, предлагается изымать транспортные средства у граждан, организующих несанкционированные свалки.

"Предложенная в проекте конфискация транспортных средств может сделать такую противоправную деятельность по-настоящему экономически невыгодной. Она повлияет не только на организации, но и на тех собственников самосвалов, которые уже не рискнут добывать легкий заработок, вываливая мусор на обочины дорог, на городские пустыри и даже в местах отдыха горожан", - уверен спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Проблемой нелегального складирования мусора в последнее время сильно озабочен врио губернатора Александр Беглов. Он многократно объезжал мусорные завалы и публично давал поручения подчиненным как можно скорее ликвидировать все несанкционированные свалки, в противном случае грозя наказанием.

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