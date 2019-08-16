Новая экспертиза по делу "Седьмой студии" подтвердила: на "Платформу" выделили меньше денег, чем было потрачено

Сегодня 16 августа, на очередном заседании суда по делу "Седьмой студии" огласили результаты новой финансовой экспертизы, которую судья Ирина Аккуратова поручила провести в апреле. Трансляцию вела "Медиазона".

Эксперты отчитались: рыночная стоимость проекта "Платформа" составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат - превысила все 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн.

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов полагает, что "таким образом эксперты пришли к выводу, что „Седьмая студия“ сэкономила около 80 млн рублей", пишет ТАСС.

"Это означает, что деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно, и что никто ничего не украл", - приводит заявление Харитонова "Интерфакс".

При этом на некоторые вопросы экспертиза не смогла дать ответов, так как в деле отсутствует ряд документов и отчетов о финансово-хозяйственной деятельности "Седьмой студии".

Специалисты, проводившие изыскание, отметили, что проект "Платформа" является "важным социально-культурным явлением" для российского искусства и в момент реализации отвечал задачам, поставленным Минкультом, информирует РБК.