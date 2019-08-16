Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

13:11

Вишневский подготовил законопроект о деанонимизации силовиков на митингах

фото ЗакС политика Вишневский подготовил законопроект о деанонимизации силовиков на митингах

Петербургский парламентарий Борис Вишневский подготовил проект законотворческой инициативы, предполагающей внесение изменений в ФЗ о полиции и Росгвардии: в частности, предлагается размещать на экипировке сотрудников силовых ведомств их индивидуальные номера.

Документ депутат направил на заключение в юридическое управление Заксобрания.

"Как и все нормальные люди, я предельно возмущен беспределом «силовиков», которые избивают и калечат мирных граждан во время акций протеста. И практически всегда остаются безнаказанными, потому что анонимны - их невозможно опознать", - полагает Вишневский.

Принять данный закон в первую очередь необходимо в интересах граждан, выходящих на митинги, уверен "яблочник": нередко участники манифестаций сталкиваются с грубостью правоохранителей при задержании; случается также, что "неопознанные" силовики могут избить демонстрантов, однако каким-либо образом привлечь их к ответственности невозможно ввиду отсутствия каких-либо видимых отличительных знаков.

Закон будет на руку и самим полицейским и росгвардейцам, убежден Вишневский: "для того, чтобы речь шла только о тех, кто действительно нарушил закон, а также чтобы избежать появления провокаторов, надевших на себя форму без опознавательных знаков, в целях провокации беспорядков или ответного насилия".

Добавим, количество граждан, подписавшихся под размещенной на Change.org петицией о запрете силовикам сохранять статус анонимности во время протестных мероприятий, перевалило за 125 тысяч. В качестве меры деанонимизации полицейских предлагается наносить их личные номера на обмундирование - шлем и форму. Аналогичная мера должна распространяться и на росгвардейцев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:54 Гудков пожаловался в суд на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

16:51 Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

14:09 СК отказал в возбуждении дела избитым правоохранителями на несогласованных митингах в Москве

13:31 СК завершает следствие в отношении двоих фигурантов дела о "массовых беспорядках"

12:58 СМИ: Глава Мосгоризбиркома Горбунов не уйдет в отставку до выборов в Мосгордуму

12:22 Мосгорсуд подтвердил отказ Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

15 августа, 20:53 Волков: Власть ненавидит выборы, которые вынуждена проводить

15 августа, 20:17 Радзиховский предложил московским протестующим показательное "непротивление злу"

15 августа, 18:50 Невзоров о событиях в Москве: Судьба протеста печальна. Никаким Майданом не пахнет

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:41    
анонимный силовик - это бандит.

13:26    
И депутатам тоже нашить на одежду бирки с указанием индивидуальных номеров.
Кролику подойдёт шестёрка.

13:19    
Отличное предложение. Но не сегодня.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:54 Гудков пожаловался в суд на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

18:32 Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей   3

18:15 Беглов не пришел на вторые дебаты кандидатов в губернаторы

18:11 Муниципал: МО "Екатерингофский" хочет потратить более миллиона рублей на мебель

17:52 Минтруд предлагает повысить МРОТ почти на тысячу рублей   1

17:50 Работы на "Дунайской" и "Проспекте Славы" близятся к финишу

17:23 Россельхознадзор Петербурга за несколько дней изъял из магазинов 350 кг "санкционки"

17:02 Муниципал: Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

16:51 Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам   1

16:30 Муниципал: КПРФ и «Яблоко» договорились о совместном наблюдении за выборами в Пушкинском районе

16:25 Путин присвоил звания Героев России летчикам Airbus А321, аварийно посадившим самолет в поле   1

15:51 КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора   3

15:34 ЗакС Петербурга в третий раз пытается купить стулья   2

15:20 Муниципал: Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru