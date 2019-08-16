Вишневский подготовил законопроект о деанонимизации силовиков на митингах

Петербургский парламентарий Борис Вишневский подготовил проект законотворческой инициативы, предполагающей внесение изменений в ФЗ о полиции и Росгвардии: в частности, предлагается размещать на экипировке сотрудников силовых ведомств их индивидуальные номера.

Документ депутат направил на заключение в юридическое управление Заксобрания.

"Как и все нормальные люди, я предельно возмущен беспределом «силовиков», которые избивают и калечат мирных граждан во время акций протеста. И практически всегда остаются безнаказанными, потому что анонимны - их невозможно опознать", - полагает Вишневский.

Принять данный закон в первую очередь необходимо в интересах граждан, выходящих на митинги, уверен "яблочник": нередко участники манифестаций сталкиваются с грубостью правоохранителей при задержании; случается также, что "неопознанные" силовики могут избить демонстрантов, однако каким-либо образом привлечь их к ответственности невозможно ввиду отсутствия каких-либо видимых отличительных знаков.

Закон будет на руку и самим полицейским и росгвардейцам, убежден Вишневский: "для того, чтобы речь шла только о тех, кто действительно нарушил закон, а также чтобы избежать появления провокаторов, надевших на себя форму без опознавательных знаков, в целях провокации беспорядков или ответного насилия".

Добавим, количество граждан, подписавшихся под размещенной на Change.org петицией о запрете силовикам сохранять статус анонимности во время протестных мероприятий, перевалило за 125 тысяч. В качестве меры деанонимизации полицейских предлагается наносить их личные номера на обмундирование - шлем и форму. Аналогичная мера должна распространяться и на росгвардейцев.

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