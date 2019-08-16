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Выборы-2019

Муниципал

13:13

Кен обжалует снятие с выборов в МО "Светлановское"

фото ЗакС политика Кен обжалует снятие с выборов в МО "Светлановское"

Муниципальный депутат МО "Московские ворота" и участник муниципальных выборов 2019 года Даниил Кен обжалует отмену регистрации кандидатом в депутаты МО "Светлановское", об этом он сообщил в своём Twitter.

Апелляционная жалоба в Горсуд на решение Выборгского районного суда подана Кеном 16 августа. 

Напомним, Кена зарегистрировали кандидатом в мундепы в середине июля. Позже ИКМО" Светлановское" обратилась в суд с требованием признать регистрацию Кена незаконной из-за нарушения закона об агитации, которое заключалось в публикации трех постов про "Единую России" в соцсети "ВКонтакте".

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