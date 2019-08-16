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13:21

СМИ: Сергей Глазьев уходит из администрации президента

фото ЗакС политика СМИ: Сергей Глазьев уходит из администрации президента

Советник президента России Сергей Глазьев покидает Кремль и переходит на должность министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии, пишут «Известия».

По данным издания, окончательно утвердить кандидатуру Глазьева на новом посту планируется 1 октября. Он перейдет на место Татьяны Валовой, которая возглавит офис ООН в Женеве.

Формального решения о назначении Глазьева пока не было, такие кандидатуры утверждают на заседаниях высшего Евразийского экономического совета с участием глав стран ЕАЭС, уточнил источник. Эти заседания обычно проходят два раза в год, в октябре и в декабре. В ЕЭК сообщили, что кандидатуру Глазьева одобрили на заседании межправительственного совета с участием премьер-министров стран ЕАЭС в Киргизии. В администрации президента комментировать кадровые перестановки отказались, представитель Глазьева сообщила, что он в отъезде.

Один из источников связал уход Глазьева из администрации президента из-за того, что его идеология экономического развития не встречает поддержки и не реализуется. По мнению собеседника издания, на новом посту он мог бы принести больше пользы.

Глазьев – советник президента по вопросам региональной экономической интеграции. Был министром внешнеэкономических связей России, депутатом Госдумы I, III и IV созывов, одним из лидеров фракции «Родина».

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14:53    
13:24 Дальновидный? Видимо, на дамбас и в Одессу он полез от дальновидности. Да так  полез, что забронировал себе местечко а Гааге.

13:24    
Наиболее дальновидные заранее начали разбегаться.

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