Горсуд отменил решение о снятии с выборов кандидата в мундепы МО "Екатерингофский"

Городской суд Петербурга отменил решение Ленинского районного суда об отказе в регистрации кандидату в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Илье Широченкову, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Самовыдвиженец Широченков оспаривал решение Ленинского районного суда, который отменил регистрацию кандидата по иску соперника Константина Терехова, который говорил, что Широченков подал документы на регистрацию позже установленного срока.

На заседании в Горсуде юрист ИКМО "Екатерингофский" настаивала на том, что решение о дате назначения выборов в муниципалитете было донесено до общественности 10 июня. Представитель ГИК Олег Зацепа сообщил, что Городская избирательная комиссия не обнаружила документов, которые доказывал бы слова юриста муниципального избиркома. ГИК продлил сроки приема документов для этой ИКМО. На этой неделе многих кандидатов в мундепы "Екатерингофского" через суд сняли с выборов конкуренты, использовавшие в качестве аргумента в суде продление сроков как нарушение их прав.

Елена Владыкина