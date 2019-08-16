СК завершает следствие в отношении двоих фигурантов дела о "массовых беспорядках"

Следственный комитет завершает изучение материалов дела в отношении двоих фигурантов расследования "массовых беспорядков" в Москве 27 июля, известил глава "Агоры" Павел Чиков.

Так, дело Евгения Коваленко, выделенное в отдельное производство, "выходит на окончание с ознакомлением". Мужчину обвиняют в том, что он кинул в силовика мусорным баком. Свою вину Коваленко признал.

Следствие в отношении ещё одного задержанного демонстранта - Даниила Беглеца - завершится к понедельнику.

Напомним, уголовное дело по факту "массовых беспорядков" Следственный комитет возбудил после того, как 27 июля сторонники незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с ними у стен столичной мэрии. Полиция быстро "зачистила" периметр, после чего протестующие продолжили акцию на прилегающих к городской администрации улицах.

На данный момент в "деле 27 июля" 14 фигурантов: Валерий Костенок, Дмитрий Васильев, Сергей Фомин, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин и Даниил Беглец.