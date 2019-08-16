Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Медиатека

13:27

Предвыборный митинг КПРФ (фото)

На площади Ленина вечером 15 августа состоялся митинг КПРФ за честные выборы. На акцию пришли порядка 200 человек. Со сцены вспоминали о нарушениях муниципальных избиркомов и призывали встретить эру пенсионной реформы протестным голосованием.

IMG_2355.JPG (438 KB)

Коммунисты объявили о своей акции за неделю. Она проходила в рамках всероссийской кампании, центральным мероприятиям которой должен стать митинг КПРФ в Москве 17 августа.

По словам первого секретаря горкома компартии и депутата ЗакСа Ольги Ходуновой, на петербургскую акцию пригласили всех «людей доброй воли». Кроме традиционных лево-патриотичных союзников, на площадь Ленина пришли представители Партии Роста.

- В этом году мы вошли в новую эру. Эра сделана «Единой Россией» и президентом Путиным. Афера по пенсионной реформе свершилась, - заявила Ходунова, открывая митинг. – Это первые выборы, когда мы будем реально оценивать реальные шаги этой власти, направленные против своего народа. Как вы думаете, мы должны отреагировать на эти действия? Должны. А есть у нас механизмы, чтобы показать власти, что мы против либерального режима? Есть. Первое – это наши с вами митинги, и власть уже испугалась. Вы знаете о непомерно жесткой реакции власти в Москве и Петербурге на проходящие акции протеста.

IMG_2364.JPG (449 KB)

Хотя лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как сообщает официальный сайт Госдумы, предлагал обсудить вопрос об иностранном вмешательстве в российские выборы и заявил, что протесты в Москве оплачивали из США, на петербургском митинге о жестких действиях силовиков в двух российских столицах вспоминали не раз. И хотя коммунисты каждый раз подчеркивали, что их программа конструктивнее в отличие от либеральных оппозиционеров, отношение к подавлению гражданских протестов у выступавших было однозначно негативным.

Людей в форме, масках и шлемах и на санкционированной акции на площади Ленина было примерно столько же, сколько протестующих.

- Я обращаюсь сейчас к ним, стоящим вокруг нас, - махнул рукой в сторону полиции кандидат в губернаторы от КПРФ и депутат Госдумы Владимир Бортко. – Зачем вы здесь собрались? А? Я вас спрашиваю! Молчат.

IMG_2405.JPG (374 KB)

Бортко в очередной раз раскритиковал идею проводить выборы губернатора Петербурга на участках в Ленинградской и Псковской областях, которые Горизбирком создает якобы в интересах дачников-петербуржцев.

- А почему в Псковской области? А где Новгородская, где Карелия? В Пскове больше всего? Так сделайте [участки] в Турции. Но нет, - продолжал Бортко. - А знаете почему? Потому что один уважаемый человек из команды [врио губернатора Петербурга Александра] Беглова из Пскова, и он просто будет делать эти выборы. До последнего участка во Пскове от места, где мы стоим - 500 км. На самолете надо. А кто туда отправит наблюдателей? Как это можно проконтролировать? Никак. Зато готовится фальсификация выборов небывалого масштаба.

IMG_2440.JPG (379 KB)

Перед уходом с митинга кандидат в губернаторы признался, что болеет за «Зенит» и сказал, что кроме уважения коммунистов ему терять нечего. Угроз договориться с остальными кандидатами и сняться с гонки, на этот раз, в отличие от прошлого митинга, не прозвучало.

После Бортко выступали кандидаты муниципальные, как члены КПРФ, так и сочувствующие. Почти все, бравшие в руки микрофон, призывали выходить 8 сентября на выборы и задавить действующую власть явкой. Звучали призывы отменить выборы в особо оскандалившихся муниципалитетах. Акция продлилась два часа и завершилась без происшествий.  

IMG_2341.JPG (468 KB)IMG_2383.JPG (422 KB)IMG_2435.JPG (379 KB)IMG_2455.JPG (385 KB)IMG_2459.JPG (467 KB)

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:15 Беглов не пришел на вторые дебаты кандидатов в губернаторы

17:02 Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

16:30 КПРФ и «Яблоко» договорились о совместном наблюдении за выборами в Пушкинском районе

15:51 КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора

15:20 Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

14:13 Представитель Горизбиркома в суде попросил удовлетворить иск против Горизбиркома

13:41 Неразегистрированный кандидат «Коммунистов России» провел пикет у ИКМО «Светлановское»

13:18 Горсуд отменил решение о снятии с выборов кандидата в мундепы МО "Екатерингофский"

13:13 Кен обжалует снятие с выборов в МО "Светлановское"

15 августа, 19:51 ТИК № 23 отложил формирование УИКов для Псковских участков

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:32 Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей   1

18:15 Беглов не пришел на вторые дебаты кандидатов в губернаторы

18:11 Муниципал: МО "Екатерингофский" хочет потратить более миллиона рублей на мебель

17:52 Минтруд предлагает повысить МРОТ почти на тысячу рублей   1

17:50 Работы на "Дунайской" и "Проспекте Славы" близятся к финишу

17:23 Россельхознадзор Петербурга за несколько дней изъял из магазинов 350 кг "санкционки"

17:02 Муниципал: Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

16:51 Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам   1

16:30 Муниципал: КПРФ и «Яблоко» договорились о совместном наблюдении за выборами в Пушкинском районе

16:25 Путин присвоил звания Героев России летчикам Airbus А321, аварийно посадившим самолет в поле   1

15:51 КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора   3

15:34 ЗакС Петербурга в третий раз пытается купить стулья   2

15:20 Муниципал: Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

15:14 Во ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО "Кресты-2"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru