Предвыборный митинг КПРФ (фото)

На площади Ленина вечером 15 августа состоялся митинг КПРФ за честные выборы. На акцию пришли порядка 200 человек. Со сцены вспоминали о нарушениях муниципальных избиркомов и призывали встретить эру пенсионной реформы протестным голосованием.

Коммунисты объявили о своей акции за неделю. Она проходила в рамках всероссийской кампании, центральным мероприятиям которой должен стать митинг КПРФ в Москве 17 августа.

По словам первого секретаря горкома компартии и депутата ЗакСа Ольги Ходуновой, на петербургскую акцию пригласили всех «людей доброй воли». Кроме традиционных лево-патриотичных союзников, на площадь Ленина пришли представители Партии Роста.

- В этом году мы вошли в новую эру. Эра сделана «Единой Россией» и президентом Путиным. Афера по пенсионной реформе свершилась, - заявила Ходунова, открывая митинг. – Это первые выборы, когда мы будем реально оценивать реальные шаги этой власти, направленные против своего народа. Как вы думаете, мы должны отреагировать на эти действия? Должны. А есть у нас механизмы, чтобы показать власти, что мы против либерального режима? Есть. Первое – это наши с вами митинги, и власть уже испугалась. Вы знаете о непомерно жесткой реакции власти в Москве и Петербурге на проходящие акции протеста.

Хотя лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как сообщает официальный сайт Госдумы, предлагал обсудить вопрос об иностранном вмешательстве в российские выборы и заявил, что протесты в Москве оплачивали из США, на петербургском митинге о жестких действиях силовиков в двух российских столицах вспоминали не раз. И хотя коммунисты каждый раз подчеркивали, что их программа конструктивнее в отличие от либеральных оппозиционеров, отношение к подавлению гражданских протестов у выступавших было однозначно негативным.

Людей в форме, масках и шлемах и на санкционированной акции на площади Ленина было примерно столько же, сколько протестующих.

- Я обращаюсь сейчас к ним, стоящим вокруг нас, - махнул рукой в сторону полиции кандидат в губернаторы от КПРФ и депутат Госдумы Владимир Бортко. – Зачем вы здесь собрались? А? Я вас спрашиваю! Молчат.

Бортко в очередной раз раскритиковал идею проводить выборы губернатора Петербурга на участках в Ленинградской и Псковской областях, которые Горизбирком создает якобы в интересах дачников-петербуржцев.

- А почему в Псковской области? А где Новгородская, где Карелия? В Пскове больше всего? Так сделайте [участки] в Турции. Но нет, - продолжал Бортко. - А знаете почему? Потому что один уважаемый человек из команды [врио губернатора Петербурга Александра] Беглова из Пскова, и он просто будет делать эти выборы. До последнего участка во Пскове от места, где мы стоим - 500 км. На самолете надо. А кто туда отправит наблюдателей? Как это можно проконтролировать? Никак. Зато готовится фальсификация выборов небывалого масштаба.

Перед уходом с митинга кандидат в губернаторы признался, что болеет за «Зенит» и сказал, что кроме уважения коммунистов ему терять нечего. Угроз договориться с остальными кандидатами и сняться с гонки, на этот раз, в отличие от прошлого митинга, не прозвучало.

После Бортко выступали кандидаты муниципальные, как члены КПРФ, так и сочувствующие. Почти все, бравшие в руки микрофон, призывали выходить 8 сентября на выборы и задавить действующую власть явкой. Звучали призывы отменить выборы в особо оскандалившихся муниципалитетах. Акция продлилась два часа и завершилась без происшествий.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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