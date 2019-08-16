Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:09

СК отказал в возбуждении дела избитым правоохранителями на несогласованных митингах в Москве

фото ЗакС политика СК отказал в возбуждении дела избитым правоохранителями на несогласованных митингах в Москве

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела активистам, избитым правоохранителями на несогласованных митингах 27 июля и 3 августа в Москве, передает «МБХ медиа» со ссылкой на главу «Зоны права» Сергея Петрякова.

В возбуждении дела отказано шести активистам: Константину Коновалову, Кириллу Белоусову, Евгению Дубинину, Алексею Семенову, Андрею Кургину и несовершеннолетнему Александру Костюку. Отказы составлены по единому образцу. В каждом из отказов, несмотря на описанные факты применения насилия к протестующим, СК заявлет о правомерности действий полицейских, отметил Петряков.

По словам Петрякова, активисты намерены обжаловать эти отказы в суде. Коновалов и Костюков уже подали жалобы в Тверской суд Москвы, уточнил юрист. По его словам, одна из причин отказа — попытка СК «не портить» чистоту дела «о массовых беспорядках».

Все отказы в проведении проверки подписаны одним человеком – руководителем следственного отдела по Тверскому району столицы, уточнил Петряков. При этом материалы по Дарье Сосновской, которую правоохранитель при задержании ударил в живот, переданы в Басманный следственный отдел, отметил юрист. Ответа оттуда пока нет.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

После митинга 27 июля было возбуждено дело о массовых беспорядках, арестованы 13 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

16:51 Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

13:31 СК завершает следствие в отношении двоих фигурантов дела о "массовых беспорядках"

13:11 Вишневский подготовил законопроект о деанонимизации силовиков на митингах

12:58 СМИ: Глава Мосгоризбиркома Горбунов не уйдет в отставку до выборов в Мосгордуму

12:22 Мосгорсуд подтвердил отказ Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

15 августа, 20:53 Волков: Власть ненавидит выборы, которые вынуждена проводить

15 августа, 20:17 Радзиховский предложил московским протестующим показательное "непротивление злу"

15 августа, 18:50 Невзоров о событиях в Москве: Судьба протеста печальна. Никаким Майданом не пахнет

15 августа, 18:24 Мэрия Москвы отклонила заявки оппозиции на митинг и шествие за честные выборы 24 августа

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:59    
К сожалению, СК не имеет полномочий ходатайствовать о поощрении сотрудников за профессиональную работу без применения ВСЕХ положенных средств усмирения подонков .

15:05    
Мало били, если что-то ещё вякают! Правоохранители-защитники Отечества от прозападной мрази, которая хуже фашистов и террористов! Работайте, братья!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:32 Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей   1

18:15 Беглов не пришел на вторые дебаты кандидатов в губернаторы

18:11 Муниципал: МО "Екатерингофский" хочет потратить более миллиона рублей на мебель

17:52 Минтруд предлагает повысить МРОТ почти на тысячу рублей   1

17:50 Работы на "Дунайской" и "Проспекте Славы" близятся к финишу

17:23 Россельхознадзор Петербурга за несколько дней изъял из магазинов 350 кг "санкционки"

17:02 Муниципал: Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

16:51 Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам   1

16:30 Муниципал: КПРФ и «Яблоко» договорились о совместном наблюдении за выборами в Пушкинском районе

16:25 Путин присвоил звания Героев России летчикам Airbus А321, аварийно посадившим самолет в поле   1

15:51 КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора   3

15:34 ЗакС Петербурга в третий раз пытается купить стулья   2

15:20 Муниципал: Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

15:14 Во ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО "Кресты-2"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru