Два человека погибли при обрушении стены здания на промплощадке в Волхове

В Волхове обрушилась стена здания при демонтаже на проплощадке, двое рабочих погибли, сообщили в управлении МЧС по Ленобласти.

Инцидент произошел днем 16 августа на промплощадке «Пикалевского цемента», рядом с заводом «Апатит», передает ТАСС со ссылкой на правительство Ленобласти. При этом в компании «Пикалевская сода» утверждают, что это была ее площадка. Директор по экспорту компании Вячеслав Колесников сообщил, что по заказу фирмы «производились работы по демонтажу неиспользуемых промышленных конструкций и зданий».

На месте происшествия работают пожарные, поисково-спасательный отряд «Новая Ладога», спасатели, полицейские и медики, сообщили в МЧС. Аварийно-спасательные работы завершены.