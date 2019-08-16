Во ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО "Кресты-2"

Проверка ФСИН выявила нарушения содержания осужденных в СИЗО «Кресты-2», в том числе избиения и вымогательства денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора службы Валерия Бояринева.

По словам Бояринева, в СИЗО «имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц», есть «огромные нарушения при переводе в камерные помещения» тех, кто наказание ранее не отбывал. «Подтверждаются факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения», - сказал Бояринев.

Одна из целей проверки – оценка роли руководствова УФСИН по Петербургу и Ленобласти в этих нарушениях, отметил представитель службы. По его словам, в ФСИН пытаются понять, «как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечения лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осужденных остались без рассмотрения» и так далее.

Результаты проверки должны быть представлены на следующей неделе, уточнил Бояринев. Будет подготовлен доклад главе ФСИН для принятия решений.

Ранее проект Gulagu.net опубликовал фото, видео и заявление, в котором говорилось о существовании нескольких «пресс-хат» в СИЗО «Кресты-2». В этих камерах, утверждали правозащитники, завербованные «активисты» из числа заключенных пытали и избивали других арестантов под покровительством сотрудников изолятора. Во ФСИН позже заявили, что заснятый на видео конфликт разгорелся из-за сигарет.

После этого в ФСИН сообщили о том, что нарушений в работе СИЗО выявлено «выше крыши». Изолятор посетил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов: он предложил установить видеонаблюдение в камерах.

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