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Муниципал

15:20

Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

фото ЗакС политика Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

«Справедливая Россия» намерена обжаловать в Горсуде решение об отмене регистрации своего кандидата в депутаты поселка Металлострой Натальи Гореловой, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Иск против Гореловой, бывшей главы поселка и действующего муниципального депутата, подал едноросс, генеральный директор Банно-прачечного комбината Колпиного района Андрей Носов. Он указал, что эсеры нарушили порядок выдвижения лица, не являющегося членом партии. В «Справедливой России» заявили, что муниципальные выборы в Петербурге проходят по мажоритарной системе и для выдвижения кандидатов вне зависимости от наличия партийности достаточно только голосования участников конференции.

Колпинский районный суд 13 августа занял сторону истца.

Лидер петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина, предположила, что решение суда могло носить политический подтекст.

- В своем решении Колпинский районный суд переформулировал целый ряд норм избирательного законодательства, создав новые правила выдвижения кандидатов в муниципальные депутаты Петербурга. Ловкое жонглирование трактовками правовых норм наводит на мысль о политическом подтексте этой истории, - заявила Шишкина.

Отметим, что ранее другой кандидат в депутаты поселка Металлострой от «Справедливой России», племянник Гореловой Григорий Спирин подал 14 исков к местной ИКМО, требуя снять с выборов кандидатов от КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и некоторых самовыдвиженцев. Ни один из исков удовлетворен не был.  


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