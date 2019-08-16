КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора

В состав УИКов в Ленинградской областях могут войти представители Партии роста, «Единой России», ЛДПР и общественных организаций, получающих поддержку из бюджета города, пишет «Фонтанка.ру». Формирование комиссий закончится в ближайшую неделю. «Справедливая Россия» и КПРФ выдвигать людей в состав УИКов отказались. Глава местного отделения КПРФ Ольга Ходунова пояснила, что партия выступает против этих участков, поэтому принципиально не участвует в формировании их комиссий. Руководитель петербургского «Яблока» Екатерина Кузнецова пояснила, что партия сосредотачивает внимание на муниципальной, а не губернаторской кампании.

Партия роста выдвинула в эти комиссии людей, связанных с городской администрацией, по договоренности со Смольным, считают источники издания. По данным одного из собеседников, переговоры с партиями поручено вести Олегу Капитанову, который недавно перешел из Заксобрания на пост главы комитета Смольного по межнациональным отношениям.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 72 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 20 участках в Псковской области. Позже ГИК немного сократил это число, отказавшись от некоторых участков.

Многие раскритиковали это решение, в том числе три кандидата в губернаторы Петербурга, кроме врио губернатора Александра Беглова. Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала отказаться от участков в других регионах, однако Миненко дал понять, что ГИК этого делать не намерен. 13 августа стало известно, что эти участки не собираются оборудовать средствами видеонаблюдения – в целях экономии денег.

ЗАКС.Ру посетил 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти не так просто, объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о создании участков слышат впервые.

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