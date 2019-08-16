Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:51

КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора

фото ЗакС политика КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора

В состав УИКов в Ленинградской областях могут войти представители Партии роста, «Единой России», ЛДПР и общественных организаций, получающих поддержку из бюджета города, пишет «Фонтанка.ру». Формирование комиссий закончится в ближайшую неделю. «Справедливая Россия» и КПРФ выдвигать людей в состав УИКов отказались. Глава местного отделения КПРФ Ольга Ходунова пояснила, что партия выступает против этих участков, поэтому принципиально не участвует в формировании их комиссий. Руководитель петербургского «Яблока» Екатерина Кузнецова пояснила, что партия сосредотачивает внимание на муниципальной, а не губернаторской кампании.

Партия роста выдвинула в эти комиссии людей, связанных с городской администрацией, по договоренности со Смольным, считают источники издания. По данным одного из собеседников, переговоры с партиями поручено вести Олегу Капитанову, который недавно перешел из Заксобрания на пост главы комитета Смольного по межнациональным отношениям.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 72 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 20 участках в Псковской области. Позже ГИК немного сократил это число, отказавшись от некоторых участков.

Многие раскритиковали это решение, в том числе три кандидата в губернаторы Петербурга, кроме врио губернатора Александра Беглова. Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала отказаться от участков в других регионах, однако Миненко дал понять, что ГИК этого делать не намерен. 13 августа стало известно, что эти участки не собираются оборудовать средствами видеонаблюдения – в целях экономии денег.

ЗАКС.Ру посетил 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти не так просто, объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о создании участков слышат впервые.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:33    
Народу интересно: не хотят входить или вводить?

16:49    
Дачный губернатор Гиблов!

16:23    
Ну и избирался бы на этих участках губернатором дачников, зачем в Питер то лезть.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:32 Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей   1

18:15 Беглов не пришел на вторые дебаты кандидатов в губернаторы

18:11 Муниципал: МО "Екатерингофский" хочет потратить более миллиона рублей на мебель

17:52 Минтруд предлагает повысить МРОТ почти на тысячу рублей   1

17:50 Работы на "Дунайской" и "Проспекте Славы" близятся к финишу

17:23 Россельхознадзор Петербурга за несколько дней изъял из магазинов 350 кг "санкционки"

17:02 Муниципал: Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

16:51 Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам   1

16:30 Муниципал: КПРФ и «Яблоко» договорились о совместном наблюдении за выборами в Пушкинском районе

16:25 Путин присвоил звания Героев России летчикам Airbus А321, аварийно посадившим самолет в поле   1

15:51 КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора   3

15:34 ЗакС Петербурга в третий раз пытается купить стулья   2

15:20 Муниципал: Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

15:14 Во ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО "Кресты-2"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru