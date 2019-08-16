ЗакС Петербурга в третий раз пытается купить стулья

Законодательное собрания Петерубурга уже в третий раз пытается приобрести 150 стульев из березы с шелковой обивкой. Первые два аукциона на поставку стульев закончились неудачей.

Весенний контракт с подрядчиком на сумму 542,5 тысячи рублей парламенту пришлось расторгнуть, а на июньский аналогичный аукцион не поступило ни одной заявки. Тогда ЗакС заказывал только поставку мебели. В августе 2019 года новый аукцион на такие же стулья уже объявлен на изготовление и поставку.

Стартовая цена закупки стала выше - 773,7 тысяч рублей. Каждый стул обойдется примерно в 5 158 рублей.

Как указано в техзадании аукциона, стулья закупаются в дополнение к уже имеющимся у заказчика.

Парламент также надеется обновить интерьеры люстрами. На эти цели выделено 469 тысяч рублей. Требуется по 27 штук двух видов осветительных приборов. В техзадании указано, что "люстра потолочная" может обойтись в 7 096 рублей, а "люстра подвесная" - в 10 285 рублей.

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