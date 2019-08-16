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16:25

Путин присвоил звания Героев России летчикам Airbus А321, аварийно посадившим самолет в поле

фото ЗакС политика Путин присвоил звания Героев России летчикам Airbus А321, аварийно посадившим самолет в поле

Владимир Путин присвоил пилотам пассажирского самолета "Уральских авиалиний" Airbus А321, 15 августа экстренно посадивших борт в кукурузном поле, звания Героев России, информирует ТАСС. Остальные члены экипажа удостоились орденов Мужества.

"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сообщил президент во время открытия совещания с членами Совета безопасности. 

Напомним, накануне, 15 августа, произошло ЧП с участием борта "Уральских авиалиний". Самолет, следовавший из Жуковского в Симферополь, был вынужден стремительно приземлиться в кукурузном поле неподалеку от места вылета из-за того, что в его двигатели попала стая сизых чаек.

На момент посадки на борту лайнера находились 234 человека, включая членов экипажа. Погибших нет, однако из-за жесткого столкновения с землей пострадали 76 человек, некоторые 19 из которых - дети.

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16:30    
Заслуженные награды экипажа, особенно командира! Спасли 234 человека от смерти реально в безвыходной ситуации, в закритической...

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