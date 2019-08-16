Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

16:51

Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

фото ЗакС политика Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей координатора столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова за призывы к участию в несанкционированных акциях на Трубной площади.

Вместе с тем, сегодня, 16 августа, заканчивается срок второго отбытого активистом административного ареста из-за участия в протестах, связанных с выборами в Мосгордуму. Всего он провел в стенах спецприемника 23 дня.

Первый арест на 8 суток Степанов получил потому, что правоохранители узрели в словах "Вернем себе право на выборы!" в его посте в Facebook призывы к участию в акции 27 июля. Во второй раз его задержали сразу на выходе из спецприемника и вновь отправили туда уже за воззвания выйти на Трубную площадь 16 июля.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" кандидаты заявили, что их подписи были посчитаны незаконно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека. После этого Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого являются 14 жителей столицы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

14:09 СК отказал в возбуждении дела избитым правоохранителями на несогласованных митингах в Москве

13:31 СК завершает следствие в отношении двоих фигурантов дела о "массовых беспорядках"

13:11 Вишневский подготовил законопроект о деанонимизации силовиков на митингах

12:58 СМИ: Глава Мосгоризбиркома Горбунов не уйдет в отставку до выборов в Мосгордуму

12:22 Мосгорсуд подтвердил отказ Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

15 августа, 20:53 Волков: Власть ненавидит выборы, которые вынуждена проводить

15 августа, 20:17 Радзиховский предложил московским протестующим показательное "непротивление злу"

15 августа, 18:50 Невзоров о событиях в Москве: Судьба протеста печальна. Никаким Майданом не пахнет

15 августа, 18:24 Мэрия Москвы отклонила заявки оппозиции на митинг и шествие за честные выборы 24 августа

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:19    
Хорошая новость о штрафе! 300 тысяч отдать бедным детишкам!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:32 Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей   1

18:15 Беглов не пришел на вторые дебаты кандидатов в губернаторы

18:11 Муниципал: МО "Екатерингофский" хочет потратить более миллиона рублей на мебель

17:52 Минтруд предлагает повысить МРОТ почти на тысячу рублей   1

17:50 Работы на "Дунайской" и "Проспекте Славы" близятся к финишу

17:23 Россельхознадзор Петербурга за несколько дней изъял из магазинов 350 кг "санкционки"

17:02 Муниципал: Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

16:51 Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам   1

16:30 Муниципал: КПРФ и «Яблоко» договорились о совместном наблюдении за выборами в Пушкинском районе

16:25 Путин присвоил звания Героев России летчикам Airbus А321, аварийно посадившим самолет в поле   1

15:51 КПРФ и "Справедливая Россия" не хотят входить в составы избиркомов "дачных" участков на выборах губернатора   3

15:34 ЗакС Петербурга в третий раз пытается купить стулья   2

15:20 Муниципал: Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

15:14 Во ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО "Кресты-2"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru