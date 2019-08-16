МО "Екатерингофский" хочет потратить более миллиона рублей на мебель

Администрация МО "Екатерингофский" объявила закупку "товаров для обеспечения реализации полномочий по решению вопросов местного значения".

Решать вопросы местного значения сотрудникам муниципалитета помогут 29 шкафов, 8 тумб, 6 столов, 27 кресел, 3 фронтальных экрана, 7 дверей-купе, 4 лотка для документов, 2 держателя для канцтоваров, 9 корзин для бумаг и 29 замков, которые потребуется врезать в шкафы. Самым дорогим предметом интерьера из перечисленного станет конференц-стол - 24 тысячи рублей.

За сборку всей мебели МО "Екатерингофский" готово отдать 81 тысячу рублей. Доставка обойдется еще в 10 тысяч.

Общая цена закупки составляет 1,1 млн рублей. Подрядчик должен будет привезти необходимую мебель по адресу Нарвский проспект, дом 16, лит.А, пом. 6Н до 27 сентября. К техзаданию приложены изображения желаемых предметов интерьера.

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