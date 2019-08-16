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17:50

Работы на "Дунайской" и "Проспекте Славы" близятся к финишу

фото ЗакС политика Работы на "Дунайской" и "Проспекте Славы" близятся к финишу

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов во время выездной инспекции оценил степень готовности к сдаче двух новых станций Фрунзенского радиуса городской подземки - "Дунайской" и "Проспекта Славы".

Там продолжаются работы по наладке пускового оборудования и монтаж различных инженерных систем, а также проверяется и тестируется подъемно-транспортное, вентиляционное оборудование, системы связи и транспортной безопасности.

На "Проспекте Славы" обкатывают 8 эскалаторов; на "Дунайской" их больше - 12.

"Станции и снаружи, и внутри приобретают все более законченный вид. Завершена облицовка вестибюлей и подземных залов, здесь уже работает архитектурное освещение.  Завезены турникеты, идет их установка, подключение и пусконаладка. На следующей неделе в кассовых помещениях начнется монтаж оборудования", - отчитались о поезде в пресс-службе Батанова.

Работы идут в том числе и на поверхности: например, на Бухарестской улице со стороны входа в метро оформляют остановки общественного транспорта.

Открыть станции к 1 сентября 2019 года главный подрядчик строительства городской подземки - компания "Метрострой" - обещала еще в феврале. Изначально эти станции должны были открыть в конце 2018 года, но сроки не раз передвигались. "Метрострой" и Смольный обвиняли в этом друг друга, что привело к расторжению всех контрактов. Однако вскоре стороны договорились о дальнейшей работе, и компания все же достроит эти станции и новые – на Красносельско-Колининской линии.

Поручение открыть новые станции к 1 сентября дал ранее врио губернатора Александр Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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