К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

Московские компании желают, чтобы организаторы несогласованных столичных протестов возместили им 13 млн рублей ущерба постфактум акций, прошедших в Москве 27 июля, пишет "Новая газета".

Иски о взыскании убытков в Коптевский и Тушинский суды подали "Мосгортранс", "Автомобильные дороги" и кадровый холдинг ООО "АНКОР". Ответчиками выступают политики и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

В "Мосгортрансе" сообщили, что из-за протестов 27 июля "произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки" в раземере 1 218 591, 58 рубля.

"Простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акция в разных частях города", - уточнили на предприятии.

В компании "АНКОР" заявили, что были вынуждены закрыть помещение на Тверской улице "с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям". Компания хочет, чтобы ей покрыли почти 552 тысяч рублей ущерба.