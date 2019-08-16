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16 августа, 18:32

Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

фото ЗакС политика Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

Журналисты Елизавета Нестерова и Илья Азар запустили проект «Подельник» для сбора средств на оплату штрафов задержанных 12 июня на марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Нестерова напомнила в Facebook, что на марше задержали более 500 человек, практически всех оштрафовали. «Общая сумма штрафов за наш марш, по данным ОВД-Инфо — 2 430 000 рублей. И это явно не все: про кого-то мы не знаем, у кого-то еще не было судов, у кого-то вернули дела на доработку», - напомнила она. Половина суммы – это штрафы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митингов): семь штрафов по 150 тысяч рублей и один – 200 тысяч рублей.

Иван Голунов, корреспондент «Медузы», стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста.1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследования, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.

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8:26    
Извиняюсь перед всеми адекватными комментаторами! Ошибся немного во времени.Это адресуется троллю 21-29 16 авг.Который страдает "насрально", потому как живёт анально!7

8:07    
16 авг. 21-23 жалуешься, что в штанах насрально! Не надо жить анально! Ха,ха,ха...., как трогательно гом...

16 августа, 21:29    
Надо попросить насрального пожертвовать месячный госдеповский гонорар. Хватит на все штрафы уродам.

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