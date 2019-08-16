Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

Журналисты Елизавета Нестерова и Илья Азар запустили проект «Подельник» для сбора средств на оплату штрафов задержанных 12 июня на марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Нестерова напомнила в Facebook, что на марше задержали более 500 человек, практически всех оштрафовали. «Общая сумма штрафов за наш марш, по данным ОВД-Инфо — 2 430 000 рублей. И это явно не все: про кого-то мы не знаем, у кого-то еще не было судов, у кого-то вернули дела на доработку», - напомнила она. Половина суммы – это штрафы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митингов): семь штрафов по 150 тысяч рублей и один – 200 тысяч рублей.

Иван Голунов, корреспондент «Медузы», стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста.1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследования, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.