В мэрии Москвы назвали "мелким шантажом" отказ либертарианцев от условий для согласования акции 25 августа

Организаторы митинга 25 августа отказываются проводить его на проспекте Сахарова с внешней стороны Садового кольца в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного депортамента региональной безопасности.

По словам представителей мэрии, организаторы хотят провести митинг у дома 12 по проспекту Сахарова, а не 9, как предложили столичные власти в ответ на заявку. «По нашему мнению, за этим решением об отказе скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие», - заявили в департаменте.

Ранее мэрия Москвы сообщила о согласовании митинга 25 августа. Заявители – Либертарианская партия – не согласилась на этот вариант, заявив, что будет настаивать на согласовании акции на внутренней стороне проспекта.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.