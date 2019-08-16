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16 августа, 19:59

Горсуд подтвердил отказ в регистрации Натальи Бариновой кандидатом в депутаты МО "Сампсониевское"

фото ЗакС политика Горсуд подтвердил отказ в регистрации Натальи Бариновой кандидатом в депутаты МО "Сампсониевское"

Горсуд Петербурга оставил в силе решение об отмене регистрации Натальи Бариновой кандидатом в муниципальные депутаты, сообщили в «Правозащитном Яблоке».

Ранее регистрацию Бариновой избиркомом МО «Сампсониевское» отменил Выборгский суд Петербурга по иску еще одного кандидата, Елены Ермиловой. Тогда же таким же образом отменили регистрацию кандидатов от «Яблока» Тимофея Петрова и Константина Критинина.

ИКМО «Сампсониевское» отказывало Бариновой в регистрации, переписав опись документов и пропустив при этом сданную активисткой справку с места работы. Тем не менее, после обращения в Горизбирком ей удалось зарегистрироваться и получить соответствующее удостоверение.

 Муниципальные выборы пройдут 8 сентября.

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16 августа, 21:27    
Пора закрывать насовсем это гнилое жидовское яблоко. Хватает одного кролика, чтобы тянуло блевать.

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