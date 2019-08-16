Росгидромет объяснил скачок уровня радиации в Северодвинске прохождением облака инертных газов

Повышение радиационного фона после взрыва 8 августа в Северодвинске могло быть связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов, сообщили в Росгидромете.

«Предполагается, что повышение МАЭД на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», - сообщили в ведомстве.

Ранее Росгидромет заявил об «экстремально высоком» уровне радиационного фона в Северодвинске после взрыва на военном полигоне. Взрыв 8 августа произошел после испытании жидкостной реактивной двигательной установки в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Погибли не менее пяти человек – сотрудники «Росатома».

Greenpeace вскоре после этого заявил, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые взял в Сванховде спустя несколько дней после аварии.