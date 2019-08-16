Врански: сотрудник полиции применил силу к кандидату в мундепы

Сотрудник полиции применил физическую силу к кандидату в муниципальные депутаты МО "Ульянка" Елене Кондрашовой, когда она раздавала агитационные материалы, сообщил в своем Facebook Красимир Врански.

- Сотрудник был без нагрудного знака, не представлялся, когда начали вести съемку, применил физическую силу и вырвал телефон. Елена сейчас находится в 26 больнице, - говорится в сообщении.

По словам Врански, ему пришлось составить жалобу на бездействие полиции из-за того, что наряд полиции в течение не прибыла на место происшествия.

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