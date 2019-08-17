Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:35

В Москве пройдут пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

фото ЗакС политика В Москве пройдут пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Сегодня, 17 августа, в Москве должна пройти серия одиночных пикетов в поддержку не прошедших регистрацию в Мосгоризбиркоме кандидатов в столичный парламент. Активисты поддержат также демонстрантов, задержанных и арестованных во время акций протеста.

Мероприятие анонсировали мундепы от партии "Яблоко" Елена Русакова, Андрей Морев и Елена Филина, а также журналист Илья Азар, передает "Интерфакс". Ранее мэрия отказала им в согласовании массовых пикетов.

"Поэтому остается только формат одиночного пикета […] Будьте осторожны, стоять с плакатом можно только одному человеку, строго по очереди", - напоминает у себя в Facebook Русакова.

Формат одиночных пикетов не требует согласования с властями.

Напомним, по итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 гражданам, большинство из которых являются независимыми оппозиционными политиками - Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Илье Яшину и другим. После этого в Москве прошли массовые протесты в их поддержку - 14 июля, 20 июля, 27 июля, 3 и 10 августа. Сейчас большинство из "забракованных" кандидатов отбывают административные аресты за призывы к участию в несанкционированных акциях.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:35 На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов

16:45 Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"

14:37 Явлинский пришел к памятнику Шухову: Московские митинги - за свободу и против страха

14:07 В Петербурге задержали не простоявшую и 5 минут в пикете активистку

14:00 "Иго ФСБ", "Требуем допустить!": первые москвичи вышли в одиночные пикеты за честные выборы

13:25 У Гостиного двора "столпились" автозаки: силовики готовятся к пикетам петербуржцев за честные выборы

12:15 На проспекте Сахарова начался митинг КПРФ за честные выборы; со сцены Зюганов ругает "пятую колонну"

16 августа, 19:23 В мэрии Москвы назвали "мелким шантажом" отказ либертарианцев от условий для согласования акции 25 августа

16 августа, 18:54 Гудков пожаловался в суд на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

16 августа, 18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:58   Виктор   svn.64@mail.ru
Флаг им в руки, ветер на встречу  и якорь в ж.... Сколько же бездельников в Москве.

10:43    
С удовольствием поучаствовал бы в московском сафари на прозападных мразей! Надо такую охоту организовать на врагов России! Желающих будет масса!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:35 На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов   1

17:11 Муниципал: СМИ: Врачи не выявили повреждений на теле кандидатки в мундепы "Ульянки"   1

16:45 Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"   1

16:20 Росгвардеец запретил снимать спецтехнику на улице Марата   1

15:45 СМИ: На пикетах в Петербурге задержали 7 человек

14:51 Второе задержание в Петербурге: в автозак попал мужчина, указавший на нарушение полицией правил ПДД   1

14:37 Явлинский пришел к памятнику Шухову: Московские митинги - за свободу и против страха

14:07 В Петербурге задержали не простоявшую и 5 минут в пикете активистку

14:00 "Иго ФСБ", "Требуем допустить!": первые москвичи вышли в одиночные пикеты за честные выборы

13:45 Полицейские задержали "бессрочника", заявив, что он готовит массовые беспорядки   2

13:25 У Гостиного двора "столпились" автозаки: силовики готовятся к пикетам петербуржцев за честные выборы   3

13:10 Грудинин на митинге КПРФ: Надо срочно менять власть!   3

12:15 На проспекте Сахарова начался митинг КПРФ за честные выборы; со сцены Зюганов ругает "пятую колонну"   4

11:36 СМИ: Врачей в Архангельске не предупредили, что к ним попадут "радиоактивные" пациенты с полигона   1

10:35 В Москве пройдут пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru