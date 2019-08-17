СМИ: Врачей в Архангельске не предупредили, что к ним попадут "радиоактивные" пациенты с полигона

Сотрудников Архангельской областной больницы, принявших пострадавших от взрыва на военном полигоне, не предупредили, что они заражены радиацией: у одного врача обнаружили в организме следы присутствия радиоактивного изотопа, передает газета The Moscow Times, ссылаясь на источники.

Жертв аварии доставили в медучреждение без одежды завернутыми в пластиковые мешки. Врачам сообщили лишь, что на одном из районных военных объектов произошел взрыв, после чего с них взяли подписки о неразглашении какой-либо информации.

По словам сотрудников больницы, врачи были шокированы и крайне возмущены отсутствием каких-либо сведений.

Издание "Северные новости" приводит комментарий работницы больницы, пожелавшей остаться инкогнито, которая подтвердила, что "медики не были предупреждены, что это зараженные люди". Спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, "но это уже была не защита". С зараженными радиацией контактировали более 50 человек, некоторые из них срочно уехали в Москву.

Напомним, 8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Произошло это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса - предположительно, "Буревестника".

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.

В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые были взяты в Сванховде спустя несколько дней после аварии.