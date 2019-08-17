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12:15

На проспекте Сахарова начался митинг КПРФ за честные выборы; со сцены Зюганов ругает "пятую колонну"

фото ЗакС политика На проспекте Сахарова начался митинг КПРФ за честные выборы; со сцены Зюганов ругает "пятую колонну"

На проспекте Академика Сахарова в Москве стартовал согласованный властями митинг КПРФ за честные и свободные выборы. По подсчетам "Белого счетчика", на мероприятие на данный момент пришли чуть более двух тысяч человек.

На сцене - бессменный лидер компартии Геннадий Зюганов. В спиче 75-летний Зюганов вспомнил победы СССР и обвинил некую "пятую колонну" и американский Госдепартамент в дестабилизации экономики России. 

"Почему душат Грудинина? Мы не отдадим на растерзание Совхоз имени Ленина!" - поддержал однопартийца коммунист. Грудинин проходит процедуру развода со своей женой Ириной. Ранее суд решил, что жена получит две трети совместного имущества, Мособолсуд оставил это решение без изменений. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях Совхоза и другом.

"Ни одного голоса "Единой России"! Восстановим Советский Союз в новом облике! Ура!" - завершил свой спич Зюганов.

Также в Москве в ближайшее время начнутся одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. К местам их проведения уже стягиваются колонны автозаков.

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13:26    
Вероятно, под "пятой колонной" в данном случае имеется в виду кремлёвская ОПГ: медвепуты, чиновники высшего эшелона власти от Ед Ра и крупные бизнесмены типа Сечина. Я с этим согласна. Однако, Зюганов побоялся конкретизировать, чтобы не лишиться своих преференций.

13:21   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
Почему-то многие позабыли - на прошлых президентских выборах в 2012 году, организатор беспорядков на Болотной площади С.Удальцов был доверенным лицом... кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова.
Да, это тот самый Сергей Удальцов, который признался следователям, что финансирование "болотных" протестов в России шло из США и от тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и получал он деньги через председателя комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, дескать, не корысти ради, а токмо преследовал цель поиска легального финансирования движения "Левого фронта".
Надо же, так полюбившийся американцам - олигарха П.Грудинина выдвинул кандидатом от КПРФ на внутрипартийных праймериз лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов!
А какие крокодиловы слёзы проливал Г.Зюганов-лидер КПРФ, проявляя заботу о своём доверенном лице - сидельце по "болотному делу" С.Удальцове: "Что ж, его давно надо было выпускать. Я считаю, что он просто связался не с той компанией. Я говорил Удальцову, тебя посадят, а остальные спрячутся в кусты или разбегутся, - так и получилось! Надо было защищать интересы народа, трудящихся с теми, кто умеет это делать, и действовать в рамках закона. Да, я общался с Сергеем. По-моему, он не лишен способностей работать с людьми...
Однако для того, чтобы не делать ошибок, в политике как минимум нужно быть принципиальным и понимать, кто на самом деле борется за интересы народа, а кто имитирует такую борьбу, обслуживая интересы олигархов, либо своих, либо зарубежных!"
В стане коммунистов плут на плуте едет, плутом погоняет?..
Именно "принципиальный" лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в президенты России... миллиардера Павла Грудинина!
http://tf-anticriminal.blogspot.com/2018/02/blog-post_76.html

13:15    
Я тоже за восстановление СССР, но во главе с новым Сталиным, а не с Зюгановым!

13:14    
Деменция никого не щадит. Даже ренегатов, коммунистических капиталистов. А пятая колонна - вот она, на митингах. И на каких идиотов лозунг "восстановим Советский Союз" ? Опять на тех же, что на митинге.

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