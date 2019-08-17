На проспекте Сахарова начался митинг КПРФ за честные выборы; со сцены Зюганов ругает "пятую колонну"

На проспекте Академика Сахарова в Москве стартовал согласованный властями митинг КПРФ за честные и свободные выборы. По подсчетам "Белого счетчика", на мероприятие на данный момент пришли чуть более двух тысяч человек.

На сцене - бессменный лидер компартии Геннадий Зюганов. В спиче 75-летний Зюганов вспомнил победы СССР и обвинил некую "пятую колонну" и американский Госдепартамент в дестабилизации экономики России.

"Почему душат Грудинина? Мы не отдадим на растерзание Совхоз им. Ленина!", - поддержал коллегу коммунист. Грудинин проходит процедуру развода со своей женой Ириной. Ранее суд решил, что жена получит две трети совместного имущества, Мособолсуд оставил это решение без изменений. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях Совхоза и другом.

"Ни одного голоса "Единой России"! Восстановим Советский Союз в новом облике! Ура!" - завершил свой спич Зюганов.

Также в Москве в ближайшее время начнутся одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. К местам их проведения уже стягиваются колонны автозаков.