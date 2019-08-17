Грудинин на митинге КПРФ: Надо срочно менять власть!

На сцену согласованного мэрией Москвы митинга Коммунистической партии РФ, проходящего на данный момент на проспекте Академика Сахарова, вышел бывший кандидат в президенты Павел Грудинин.

Политик немногословно поругал действующую власть.

"Мы не можем справиться даже с наводнением, поэтому надо срочно менять власть!" - призвал со сцены он.

Грудинин, напомним, проходит сложную и болезненную для него процедуру развода со своей женой Ириной. Ранее суд решил, что она получит две трети их совместного имущества; Мособолсуд это решение также оставил без изменений. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях Совхоза и другом.

Перед выступлением Грудинина на сцене спел песню о народной воле сын Игоря Талькова. Стоявшие за ним партийные коммунисты встретили его музыкальный запал довольно вяло, публика также осталась безучастной. В беседе с "Дождем" Тальков-младший признался, что он "вынужденно" стал коммунистом, поэтому "сегодня и здесь".

На митинг КПРФ пришли около 3 тысяч человек.