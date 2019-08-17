Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

13:10

Грудинин на митинге КПРФ: Надо срочно менять власть!

фото ЗакС политика Грудинин на митинге КПРФ: Надо срочно менять власть!

На сцену согласованного мэрией Москвы митинга Коммунистической партии РФ, проходящего на данный момент на проспекте Академика Сахарова, вышел бывший кандидат в президенты Павел Грудинин.

Политик немногословно поругал действующую власть.

"Мы не можем справиться даже с наводнением, поэтому надо срочно менять власть!" - призвал со сцены он.

Грудинин, напомним, проходит сложную и болезненную для него процедуру развода со своей женой Ириной. Ранее суд решил, что она получит две трети их совместного имущества; Мособолсуд это решение также оставил без изменений. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях Совхоза и другом.

Перед выступлением Грудинина на сцене спел песню о народной воле сын Игоря Талькова. Стоявшие за ним партийные коммунисты встретили его музыкальный запал довольно вяло, публика также осталась безучастной. В беседе с "Дождем" Тальков-младший признался, что он "вынужденно" стал коммунистом, поэтому "сегодня и здесь".

На митинг КПРФ пришли около 3 тысяч человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:02   Юрий  
Какая оппозиция ?! Еду с митинга...
Зюганов это филиал ЕР для наивных. Трагедия в том,оппозиционное поле выжжено

13:28    
На Навального?

13:20    
Если и менять Путина, то исключительно на нового Сталина-мудрого, честного, жёсткого! Только тогда России двинется вперёд семимильными шагами! Не на Грудинина с Зюгановым уж точно!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:35 На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов   1

17:11 Муниципал: СМИ: Врачи не выявили повреждений на теле кандидатки в мундепы "Ульянки"   1

16:45 Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"   1

16:20 Росгвардеец запретил снимать спецтехнику на улице Марата   1

15:45 СМИ: На пикетах в Петербурге задержали 7 человек

14:51 Второе задержание в Петербурге: в автозак попал мужчина, указавший на нарушение полицией правил ПДД   1

14:37 Явлинский пришел к памятнику Шухову: Московские митинги - за свободу и против страха

14:07 В Петербурге задержали не простоявшую и 5 минут в пикете активистку

14:00 "Иго ФСБ", "Требуем допустить!": первые москвичи вышли в одиночные пикеты за честные выборы

13:45 Полицейские задержали "бессрочника", заявив, что он готовит массовые беспорядки   2

13:25 У Гостиного двора "столпились" автозаки: силовики готовятся к пикетам петербуржцев за честные выборы   3

13:10 Грудинин на митинге КПРФ: Надо срочно менять власть!   3

12:15 На проспекте Сахарова начался митинг КПРФ за честные выборы; со сцены Зюганов ругает "пятую колонну"   4

11:36 СМИ: Врачей в Архангельске не предупредили, что к ним попадут "радиоактивные" пациенты с полигона   1

10:35 В Москве пройдут пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru