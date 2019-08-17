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13:45

Полицейские задержали "бессрочника", заявив, что он готовит массовые беспорядки

фото ЗакС политика Полицейские задержали "бессрочника", заявив, что он готовит массовые беспорядки

Петербургские правоохранители задержали активиста "Бессрочного протеста" Сергея Беляева: об этом он сам сообщил "МБХ медиа".

По его словам, поясняя причины задержания, правоохранители заявили ему, что он якобы готовит организацию массовых беспорядков. После этого Беляева увезли в ОП №5.

Сегодня, 17 августа, начиная с 14:00 у Гостиного двора должны пройти одиночные пикеты за свободные и честные выборы. На месте уже дежурят силовики.

Обновлено в 15:55. Беляева, досмотрев и изъяв несколько плакатов, отпустили из ОП.

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15:32    
Отличную рекламу делает ОМОН протестующим. Так бы постояли с плакатами, и кто бы о них знал.
А теперь журналисты распишут всё с подробностями. такое ощущение, что кто-то там в системе специально делает антирекламу власти и осуществляет провокации. Очень похоже на скрытый бунт в среде силовиков.

13:56    
Забрали? Ну и не отпускайте лет десять!

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