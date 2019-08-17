Полицейские задержали "бессрочника", заявив, что он готовит массовые беспорядки

Петербургские правоохранители задержали активиста "Бессрочного протеста" Сергея Беляева: об этом он сам сообщил "МБХ медиа".

По его словам, поясняя причины задержания, правоохранители заявили ему, что он якобы готовит организацию массовых беспорядков. После этого Беляева увезли в ОП №5.

Сегодня, 17 августа, начиная с 14:00 у Гостиного двора должны пройти одиночные пикеты за свободные и честные выборы. На месте уже дежурят силовики.

Обновлено в 15:55. Беляева, досмотрев и изъяв несколько плакатов, отпустили из ОП.