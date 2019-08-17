Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:00

"Иго ФСБ", "Требуем допустить!": первые москвичи вышли в одиночные пикеты за честные выборы

фото ЗакС политика "Иго ФСБ", "Требуем допустить!": первые москвичи вышли в одиночные пикеты за честные выборы

Двое пожилых жителей Москвы, одна из которых - инвалид первой группы, первыми вышли с одиночными пикетами в условленные заявителями места.

Пожилая дама в инвалидном кресле расположилась у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре. В руках у неё два плаката: "Нарушителей Конституции к ответу!" и "Требуем допустить независимых кандидатов на выборы".

В беседе с "Дождем" женщина призналась, что вышла на пикет, так как "у неё нет другого выбора". Правоохранители, считает она, должны быть с народом, "они такие же люди", поэтому не следует винить их "во всех бедах".

Другой пикетчик в летах стоит у памятника Владимиру Шухову на Сретенском бульваре. С собой у него плакат с надписью "Иго ФСБ".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:35 На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов

16:45 Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"

14:37 Явлинский пришел к памятнику Шухову: Московские митинги - за свободу и против страха

14:07 В Петербурге задержали не простоявшую и 5 минут в пикете активистку

13:25 У Гостиного двора "столпились" автозаки: силовики готовятся к пикетам петербуржцев за честные выборы

12:15 На проспекте Сахарова начался митинг КПРФ за честные выборы; со сцены Зюганов ругает "пятую колонну"

10:35 В Москве пройдут пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

16 августа, 19:23 В мэрии Москвы назвали "мелким шантажом" отказ либертарианцев от условий для согласования акции 25 августа

16 августа, 18:54 Гудков пожаловался в суд на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

16 августа, 18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:39    
Вот это правильно.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:35 На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов   1

17:11 Муниципал: СМИ: Врачи не выявили повреждений на теле кандидатки в мундепы "Ульянки"   1

16:45 Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"   2

16:20 Росгвардеец запретил снимать спецтехнику на улице Марата   1

15:45 СМИ: На пикетах в Петербурге задержали 7 человек   2

14:51 Второе задержание в Петербурге: в автозак попал мужчина, указавший на нарушение полицией правил ПДД   1

14:37 Явлинский пришел к памятнику Шухову: Московские митинги - за свободу и против страха

14:07 В Петербурге задержали не простоявшую и 5 минут в пикете активистку

14:00 "Иго ФСБ", "Требуем допустить!": первые москвичи вышли в одиночные пикеты за честные выборы   1

13:45 Полицейские задержали "бессрочника", заявив, что он готовит массовые беспорядки   3

13:25 У Гостиного двора "столпились" автозаки: силовики готовятся к пикетам петербуржцев за честные выборы   4

13:10 Грудинин на митинге КПРФ: Надо срочно менять власть!   4

12:15 На проспекте Сахарова начался митинг КПРФ за честные выборы; со сцены Зюганов ругает "пятую колонну"   4

11:36 СМИ: Врачей в Архангельске не предупредили, что к ним попадут "радиоактивные" пациенты с полигона   3

10:35 В Москве пройдут пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru