"Иго ФСБ", "Требуем допустить!": первые москвичи вышли в одиночные пикеты за честные выборы

Двое пожилых жителей Москвы, одна из которых - инвалид первой группы, первыми вышли с одиночными пикетами в условленные заявителями места.

Пожилая дама в инвалидном кресле расположилась у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре. В руках у неё два плаката: "Нарушителей Конституции к ответу!" и "Требуем допустить независимых кандидатов на выборы".

В беседе с "Дождем" женщина призналась, что вышла на пикет, так как "у неё нет другого выбора". Правоохранители, считает она, должны быть с народом, "они такие же люди", поэтому не следует винить их "во всех бедах".

На Страстном бульваре появился первый пикет: pic.twitter.com/37boFAkH48 — Ann (@IfSoAnn) 17 августа 2019 г.

Другой пикетчик "в летах" стоит у памятника Владимиру Шухову на Сретенском бульваре. С собой у него плакат с надписью "Иго ФСБ".