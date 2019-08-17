В Петербурге задержали не простоявшую и 5 минут в пикете активистку

Петербургские правоохранители задержали петербургскую активистку Марию Кожеватову, первой вставшей в одиночный пикет у стен Гостиного двора, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа". Девушка не успела простоять и пяти минут.

Дежурящий на месте депутат городского Заксобрания Борис Вишневский пишет, что Кожеватовой инкриминируют ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). За что - пока не ясно.

В Москве также начались одиночные пикеты за честные и свободные выборы. Пока никого не задерживают.

На гостинке первое задержание за одиночный пикет. Прямо в маршрутку pic.twitter.com/gqgNVYM16S — Dave Frenkel (@merr1k) 17 августа 2019 г.

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