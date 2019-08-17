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14:51

Второе задержание в Петербурге: в автозак попал мужчина, указавший на нарушение полицией правил ПДД

фото ЗакС политика Второе задержание в Петербурге: в автозак попал мужчина, указавший на нарушение полицией правил ПДД

Мужчина, выразивший недовольство тем, что полиция припарковала свои автомобили на Невском проспекте у Гостиного двора с нарушением правил дорожного движения, стал второй "жертвой" правоохранителей: теперь своим возмущением он будет делиться в салоне автозака с первой задержанной за одиночный пикет - активисткой Марией Кожеватовой.

Об инциденте сообщил у себя в Twitter фотограф Давид Френкель.

В столице между тем в пикетах участвуют больше ста человек, пока задержаний нет. 

Обновлено в 15:05. "Дождь" сообщает о еще двух задержанных в Северной столице: одного увели от Гостиного двора, другого поймали на площади Восстания.

 

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15:16    
Если его возмущение было больше похоже на бакланку, то и немудрено, что приняли.
Нормальный, солидный человек не вызовет желания у яйцелопов связываться и наживать себе проблемы. А может и послушались бы, если по делу. А нет - так есть тел 112 и т.д. Оставь заявление на правонарушение, вызови ГАИ - прояви серьёзность намерений и желание довести дело до какого-то итога, а не блажи как полоумный.

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