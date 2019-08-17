Второе задержание в Петербурге: в автозак попал мужчина, указавший на нарушение полицией правил ПДД

Мужчина, выразивший недовольство тем, что полиция припарковала свои автомобили на Невском проспекте у Гостиного двора с нарушением правил дорожного движения, стал второй "жертвой" правоохранителей: теперь своим возмущением он будет делиться в салоне автозака с первой задержанной за одиночный пикет - активисткой Марией Кожеватовой.
Об инциденте сообщил у себя в Twitter фотограф Давид Френкель.
В столице, между тем, в пикетах участвуют больше ста человек, пока задержаний нет.
Обновлено в 15:05. "Дождь" сообщает о еще двух задержанных в Северной столице: одного "увели" от Гостиного двора, другого поймали на Площади Восстания.
Второй задержанный, взяли за то, что возмущался, что полиция с нарушением припаркована pic.twitter.com/gAX6GQ3Y1h— Dave Frenkel (@merr1k) 17 августа 2019 г.